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Uşak Üniversitesi 'Deri, Tekstil, Seramik' alanında sanayicinin tasarım kaynağı oldu DTS Tasarım ...

İHA

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında 5 pilot üniversiteden biri olarak seçilen Uşak Üniversitesinde Deri, Tekstil, Seramik Tasarım ve Uygulama Merkezi (DTS) kuruldu. İhracat kapasitelerini artırarak ithalat seviyesini en aza indirgemek için pek çok sanayi firmasıyla işbirliği içerisinde olan DTS Tasarım ve Uygulama Merkezi, bölgenin kalkınmasını öncelikli amaç olarak belirleyerek bu alanda istihdamı artırmaya yönelik faaliyetler yürütüyor.

Uşak Üniversitesi 'Deri, Tekstil, Seramik' alanında sanayicinin tasarım kaynağı oldu DTS Tasarım Merkezi Uşak’ın dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyor

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında 5 pilot üniversiteden biri olarak seçilen Uşak Üniversitesinde Deri, Tekstil, Seramik Tasarım ve Uygulama Merkezi (DTS) kuruldu. İhracat kapasitelerini artırarak ithalat seviyesini en aza indirgemek için pek çok sanayi firmasıyla işbirliği içerisinde olan DTS Tasarım ve Uygulama Merkezi, bölgenin kalkınmasını öncelikli amaç olarak belirleyerek bu alanda istihdamı artırmaya yönelik faaliyetler yürütüyor.
Uşak Üniversitesi DTS Tasarım ve Uygulama Merkezi, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında 2016 yılı sonunda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından eş güdüm halinde yürütülen bir proje sonucu kuruldu. Program kapsamında üniversitelere ihtisaslaşma görevi verildi. Bunun sonucunda YÖK tarafından belirlenen 5 pilot üniversite arasında bulunan Uşak Üniversitesi DTS Tasarım ve Uygulama Merkezi’nin en temel amacı sanayiciler ile ortak çalışarak şirketlerin ihracat kapasitelerini artırıp, ithalatlarını azaltmak. Böylelikle bölgenin kalkınmasını sağlayıp istihdamın artırılacağına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirileceği ifade edildi. Uzman kişilerden oluşan kadrosuyla birlikte DTS Tasarım Merkezi firmalara tasarım desteği sağlamanın yanı sıra önce bölgenin kalkınmasını sağlayıp, ulusal ve uluslararası alanda yürüteceği geniş kapsamlı çalışmalarla adından söz ettirmeyi hedefliyor.

“Üniversitesanayi işbirliği konusunda hızlı yol alıyoruz”
Uşak Üniversitesinin tasarım alanında ihtisaslaşması konusunda konuşan DTS Tasarım Merkezi Müdürü Doç. Dr. Baran Tarhan, “Merkezimizin temel amacı bölgedeki firmalar başta olmak üzere tüm Türkiye’deki firmaların istihdam kapasitelerini artırmak, ithalatlarını azaltmak, onların ticari olarak kapasitelerini arttırmak üzerinedir. Uşak ilinde ve çevre illerdeki sanayi kuruluşlarıyla beraber çalışıyoruz. Genellikle çalışma stilimiz şöyle; müşteri odaklı yani şirket odaklı çalışıyoruz. Her şirketin ihtiyacına göre onlara tasarım desteği veriyoruz. Şu anda merkezimizde 13 personelimiz var. Merkezimizdeki personellerimizin hepsi daha önce sanayide çalışmış arkadaşlarımız. Böylece üniversitesanayi işbirliğinin geliştirilmesi ya da tahsis edilmesi noktasında çok daha hızlı yol alıyoruz” diye konuştu.

“Üniversite tasarımları yurt dışında beğeni topladı”
Üniversite sanayi işbirliğini desteklediğini ve gelen tasarımlardan memnun olduğunu dile getiren Seramik Fabrikası Müdürü Yusuf Yurdunusever, “Uzun yıllardan bu yana seramik sektöründe sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğinin eksikliğini çok şiddetli bir biçimde hissettik. İtalya’da yapılan Cersaie Fuarı’nda Uşak Üniversitesi ile beraber yapmış olduğumuz tasarımlar büyük beğeni topladı. Bu işbirliğimizin neticesinde ülkemize daha fazla döviz getirisi sağlanacağından eminiz” dedi.

“Ağırlıklı pazarlar Avrupa ülkeleri”
Üniversitesanayi işbirliğine değinen Deri Fabrikası Müdürü Barbaros Salman da, Uşak Üniversitesinin moda tasarım bölümünde dünya trendlerini takip ederek, kendi fikirlerini de bu işe katarak yeni ve çeşitli dizaynlar çıkardığını, bu tasarımların gönderileceği ağırlıklı pazarların Avrupa ülkeleri Fransa, Almanya, İtalya, Kuzey Avrupa ülkeleri ve daha pek çok ülke olduğunu belirtti.

“Dışa bağlılığımızdan kurtulduk”
DTS Tasarım Merkezi ile olan işbirliği sonucunda güçlü adımlarla ilerlemeyi hedeflediklerini bildiren Tekstil Fabrikası Tasarım Müdürü Özge Ağaoğlu, “Protokol, şirketimize olan katkısının yanı sıra Uşak ilinde de üniversitesanayi işbirliğini güçlendirerek kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Biz mevcut tasarımlarımızı sergilediğimiz yıllık kataloglarımızın yüzde 25’ini yurt dışından aldığımız tasarımcılarla tamamlamaktaydık. İşbirliği sonrasında yurt dışına bağlılığımızdan kurtulduk” şeklinde konuştu.

UŞAK

20 Kasım 2019 Çarşamba

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