Uşak'ta kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı

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Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takip sonucu Ulubey ilçesi İnay Köyü bölgesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi kazı yaptıkları esnada muhtelif kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

UŞAK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:42

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YATSI 19:14

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