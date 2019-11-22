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Uşak Üniversitesi ile yerel yönetimler arasında işbirliği

İHA

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğrencilerinin, Uşak Belediyesinde, alanlarıyla ilgili mesleki uygulamalar konusunda bilgi ve tecrübe edinmeleri, aynı zamanda belediye personeline akademik personel tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi konusunda protokol imzalandı.

Uşak Üniversitesi ile yerel yönetimler arasında işbirliği

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğrencilerinin, Uşak Belediyesinde, alanlarıyla ilgili mesleki uygulamalar konusunda bilgi ve tecrübe edinmeleri, aynı zamanda belediye personeline akademik personel tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi konusunda protokol imzalandı.
Uşak ÜniversitesiBelediye işbirliği çerçevesinde rektörlük makamında gerçekleşen protokole Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın imza attı.
Üniversiteşehir bütünleşmesinin en önemli unsurlarından birinin yerel yönetimler olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş, “Öğrencilerimizin üniversitede edindikleri teorik bilgiyi, uygulamada görmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda Uşak Üniversitesinde 7+1 ve 3+1 uygulamasına geçtik. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz 7 dönemlerini okulda bir dönemlerini ise işletmelerde, Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz de 3 dönemlerini okulda bir dönemlerini yine işletmelerde uygulamalı olarak görüyorlar. Uşak Belediyesi ile her zaman işbirliği içindeyiz. Bu protokolle hem öğrencilerimiz teoriyi pratiğe çevirecekler hem de akademik anlamda eğitim ve danışmanlık konusunda bir paylaşımımız olacak. Üniversiteşehir bütünleşmesinin en önemli ayaklarından biri yerel yönetimlerdir. Başta Belediye Başkanımız Mehmet Çakın olmak üzere tüm belediye çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum, protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
ÜniversiteBelediye işbirliğinin önemine değinen Belediye Başkanı Çakın ise Uşak Üniversitesi ile her zaman birlik içinde olduklarına dikkat çekerek, bilgi birikiminin üretildiği yerlerin üniversiteler olduğunu ve bu bilgi birikiminden doğan işbirliği ile şehirlerin gelişimine büyük katkılar sağlandığını ifade etti. Protokolün hem öğrenciler hem de belediye çalışanları için hayırlı olmasını dileyen Çakın, imza töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Savaş ile 1. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma sergisini gezdi.

UŞAK

22 Kasım 2019 Cuma

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