Haluk Levent'ten evi yanan çift için yardım çağrısı

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen AhmetSultan Bilgi (63) çifti için şarkıcı Haluk Levent yardım çağrısında bulundu. Levent, ailenin evinin yenilenmesi için başlatılan kampanyayı, sosyal medya hesabından "Amcamız ve yengemiz açıkta kalmış. 85 bin TL lazım. Kış geliyor. Haydi canlarım" diyerek, duyurdu.

Büyükkayalı köyünde yaşayan Ahmet Bilgi ve Sultan Bilgi çiftine ait 2 katlı evde, 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak ev, kullanılamaz hale geldi. Sosyal medya kullanıcılarından durumu öğrenen Haluk Levent, harekete geçti. Ailenin evinin yenilenmesi için başlatılan kampanyayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Uşak Büyükkayalı köyünde Ahmet amcamızın yanan evini yaptıracağız bugün. Valilik izin verdi. Amcamız ve yengemiz açıkta kalmış. 85 bin TL lazım. Kış geliyor. Kastamonu'da yaptık, Uşak'ta da yaparız. Haydi canlarım."

Kendi imkanlarıyla evin tadilatını yapmaya başladıklarını ifade eden Ahmet Bilgi ise, "Evimizi kendi imkanlarımız çerçevesinde yaptırmaya çalışıyoruz. Yangının maliyeti bize büyük oldu. Sanatçı Haluk Levent beyefendiye bize destek vererek moral olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

3 çocuğu olan Ahmet-Sultan Bilgi çifti, şu an aynı köyde bulunan kardeşlerinin evinde kalılyor.



UŞAK 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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