Uşakspor çıkış arıyor

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- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak alt sıralara gerileyen Uşakspor yarın evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda hakem Tarık Güldal'ın görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Uşakspor 13'üncü hafta sonunda 12 puanla 14'üncü sırada yer alırken, zirve hesapları yapan Bandırmaspor ise 27 puanla 2'nci basamakta bulunuyor.



UŞAK 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:13

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