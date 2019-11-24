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Uşakspor - Bandırmaspor: 1-3

DHA

STAT: Uşak 1 Eylül

STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Musa Murat Emre (xx), Mert Bulut (xx)
UŞAKSPOR: Ersin (x) Oğuzhan (xx), Alpay (xx), Levent (xx), Ömer (xx), Seçkin (xx), Mehmet (x) (Dk. 58 Ali x), Abdullah (xx), Erdi (x) (Dk. 74 Ozan x), Kadir (xx), Tuğrul (xx)
BANDIRMASPOR: Zülküf (xx) Adem (xxx), Abdullah (xx) (Dk. 86 Rıdvan), Onur (xx), Birhan (xx), Feyyaz (xxx), Berat (xxx) (Dk. 81 Ali Kuçik), Yusuf (xx), Erkan (xxx), Doğan Can (xxx), Batuhan Karadeniz (xx) (Dk. 75 Sinan xx)
GOLLER: Dk. 54 Kadir (Uşakspor) - Dk. 31 Dk. 71 Doğancan, Dk. 58 Berat (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Seçkin, Levent (Uşakspor) Feyyaz (Bandırmaspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 14'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde zirve yarışı veren Bandırmaspor'a 3-1 yenilerek kötü gidişi sürdürdü. Bu sonuçla 30 puana ulaşan Bandırmaspor, averajla liderlik koltuğuna otururken, galibiyet hasreti 6 haftaya yükselen Uşakspor 12 puanla 14'üncü sırada kaldı. Konuk ekibin gollerini 31'inci ve 71'inci dakikada Doğancan, 58'inci dakikada Berat atarken, Uşakspor'un tek golünü 54'üncü dakikada Kadir kaydetti.

UŞAK

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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