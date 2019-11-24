Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 hafif yaralı

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Uşak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü, sürücü hafif yaralandı.

Kaza Sivaslı yolu üzeri Uzunoluk Mesire Alanı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 64 AAZ 875 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu ters dönen otomobilin sürücüsü hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

UŞAK 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

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