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Kas hastası Abdullah’ın hayali Galatasaraylı futbolcular ile tanışmak Amansız hastalığına rağmen ...

İHA

Uşak'ta yaşayan ve 13 senedir kas hastalığı bulunan Galatasaray sevdalısı Abdullah Özşahan (20) hastalığı için umut arıyor. Maddi durumları yetersiz olan aile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayallerini gerçekleştirebilmek için yardım bekliyor. Özşahan'ın en büyük hayali ise Galatasaraylı futbolcular ile tanışmak.

Kas hastası Abdullah’ın hayali Galatasaraylı futbolcular ile tanışmak Amansız hastalığına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor Kas hastası çocuklarını yaşatmak isteyen aile çare arıyor

Uşak’ta yaşayan ve 13 senedir kas hastalığı bulunan Galatasaray sevdalısı Abdullah Özşahan (20) hastalığı için umut arıyor. Maddi durumları yetersiz olan aile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayallerini gerçekleştirebilmek için yardım bekliyor. Özşahan'ın en büyük hayali ise Galatasaraylı futbolcular ile tanışmak.
Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşamlarını sürdüren MuharremFatma Özşahan çiftinin 3 çocuğundan biri olan Özşahan, 7 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) adlı genetik geçişli bir kas hastalığına yakalandı. O yaşına kadar diğer akranları gibi yaşamını devam ettiren Özşahan bir süre sonra vücut fonksiyonlarını yerine getirememeye başladı. Bunun üzerine hastaneye giden aile çocuklarının, Türkiye’de yaklaşık 10 bin çocukta bulunan kas hastalığına yakalandığını öğrendi. Kesin bir tedavisi bulunmayan bu hastalıktan dolayı eğitimi yarıda kalan Özşahan en büyük hayalinin ise tuttuğu takım olan Galatasaraylı futbolcular ile tanışmak olduğunu belirtti. Maddi durumları yetersiz olan aile çocuklarının bu hayalini gerçekleştirmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım talep ediyor.

“Sesimizi duysunlar”
Oğullarının yaşam mücadelesinin git gide azaldığını, hastalığın bu yaşlarda kalbi tehdit eden aşamada olduğunu ve çaresizlik içerisinde olduğunu belirten Muharrem Özşahan, “Abdullah’ın hastalığı 7 yaşından sonra belli oldu. Yürürken 200 metrede bir düşüyordu. Bir zaman sonra göğüs kafesi dışarı doğru çıkmaya başladı. Burada hastaneye götürdük, ‘beyni, kafatası gelişmiyor’ dediler. Manisa’daki hastanelere götürdük. Teşhis orada konuldu. O günden beri 13 senedir Manisa’ya gidip geliyoruz” dedi.

“Maddi imkansızlıklar her geçen gün artıyor”
13 sene önce aldıkları haberle hayatlarının kötü bit döneme girdiğini belirten baba Özşahan sözlerine şöyle devam etti:
“Oğlumun hastalığını ilk duyduğumuzda yıkıldık. Doktor ‘rapor neticesini aldığımızda inşallah umduğum hastalık çıkmaz’ dedi. Ama raporu alıp hastalığı öğrenince annesi de ben de yıkıldım. Yürüme hiç yok. Hastalık ayaklardan başlıyor, kollara geliyor kollardan da kalbe geliyor. Tedavisi de bulunmadığı için çoğu yere raporlarını gönderdik, olumsuz çıkınca biz de kalakaldık. Eşten, dosttan borç alarak şehir dışlarında hastanelere gidebiliyoruz. Daha dün gittiğim hastaneye sağdan soldan borç toplayıp araba kiralayarak gidip geldim. Biz devamlı dışarı gittiğimiz için, maddi imkânlarımız olmadığı için yardım istiyoruz. Oğlumuzun hastalığına bir çare bulunmasını istiyoruz. Ben de çalışamadığım için bazı yerlerde sıkışıyorum.”

“Çocuğumun hayallerini gerçekleştiremiyorum”
Sağlık problemleri olmasına rağmen oğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılamak için adeta çırpınan anne Fatma Özşahan, “Sabah kalkıp oğlumun yüzünü yıkıyorum, ona kahvaltı yaptırıyorum, tuvaletini yaptırıp tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Çocuğum 7 yaşından beri hasta. Çocuğumun hayallerini gerçekleştiremiyorum, istediklerini yapamıyorum. Galatasaray Kulübü’ne gitmek istiyor onu yapamıyorum, engeli olduğu için özel bir yatağa ihtiyacı var onu alamıyorum. Eşim işsiz. Her yere başvurdum kimseden yanıt gelmedi. Çocuğumun tedavisi için yalvarırım yardım edin. Aldığımız tek bir engelli maaşı yetmiyor. Gerçekten çok zor durumdayız” ifadelerinde bulundu.
Çocuklarının tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanması konusunda elleri kolları bağlı olan aile, çocuklarının en azından hayallerini ve isteklerini gerçekleştirebilmek için yetkililere sesleniyor.

UŞAK

25 Kasım 2019 Pazartesi

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