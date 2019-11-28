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Uşak Üniversitesi’nde “Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü Öğrenci Sempozyumu” etkinliği

İHA

Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Birliği tarafından, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına "Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü Öğrenci Sempozyumu" açılış töreni düzenlendi. Sempozyumda Fuat Sezgin'in hayatı ve Türkİslam bilimine kattığı değerler anlatıldı.

Uşak Üniversitesi’nde “Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü Öğrenci Sempozyumu” etkinliği

Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Birliği tarafından, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına “Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü Öğrenci Sempozyumu” açılış töreni düzenlendi. Sempozyumda Fuat Sezgin’in hayatı ve Türkİslam bilimine kattığı değerler anlatıldı.
Yoğun katılımla başlayan etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sempozyumun açılış oturumunda, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altınay’ın moderatörlüğünde, panelistler Fuat Sezgin’in hayatını ve Türkİslam Bilimine kattığı değerleri derinlemesine anlattı.

“Fuat Sezgin Yılı Yapılan Etkinliklerle Taçlanacak”
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren, Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Barış Sorkun, 94 yıllık yaşamında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, yirminin üzerinde dili birincil kaynaklardan tercümansız okuyabildiğini hatırlatarak, “Medeniyetimizin ve İslam Tarihimizin önemli bir bilim insanı olan Fuat Hocamızı anmak, çalışmalarına sahip çıkmak ve onun izinden gitmek adına bu sempozyumu düzenlemek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını Fuat Sezgin Yılı ilan etmesinin ardından, düzenlediğimiz sempozyumla bu yıl bir kez daha taçlanacaktır. Sempozyumumuza destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
İBTAV Yönetim Kurulu Başkanı Çetinkaya yaptığı konuşmada, “Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş geçtiğimiz günlerde Kazakistan’da beraber katıldığımız etkinlikte böylesi bir kalabalığa hitap etti. Kendisi Fuat Sezgin’i oradaki katılımcılara o kadar güzel aktardı ki, salonda bulunan kalabalığın alkış tufanı içerisinde yeniden bir sanatçı gibi sahneye çağrıldı. Fuat Sezgin’i bu kadar iyi anlayan ve anlatan bir rektörünüz var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Fuat Sezgin’in adı üniversitemizde yaşıyor”
Prof. Dr. Fuat Sezgin’i 2011 yılında tanıdığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Hocamı öğrencilik yıllarımda tanımayı, onun hayatında yer tutan çalışma azminden, prensiplerinden ve programlarından o yıllarda faydalanmayı çok isterdim. Ne mutlu sizlere ki, böyle etkinlikler sayesinde onun hayatından ve yaşantısından haberdar olabiliyorsunuz. Fuat Hoca’yı okuyun, okutun. Kendi hayatınıza çokça farklılıklar kattığını anlayacaksınız. Bizler O’na karşı, çalışmalarına ve bize kattıklarına karşı vefa ve minnet borcumuzu, O’nu gençlere anlatmakla, adını mühim yerlere verip hafızalara kazıyarak unutturmamakla ödemeye çalışıyoruz. Mesela üniversitemizin kütüphanesinin adını ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’ olarak değiştirdik. Hocamızın adını kütüphanemizde yaşatmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
29 Kasım’a kadar sürecek olan etkinliğin açılış oturumu, panelist ve konuşmacılara plaketlerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. Açılış töreninin ardından misafirler, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü, Uşak Müzesi, Ulubey Kanyonu ve cam terası gezdi.

UŞAK

28 Kasım 2019 Perşembe

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