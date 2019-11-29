Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kuryeyi kaskı korudu Frenleri tutmayan otomobil moto kuryeye çarptı: 1 hafif yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında frenleri tutmayan otomobil aynı şeritte ilerlediği moto kuryeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kasklı moto kurye hafif yaralandı.



Kaza, Atatürk Bulvarı Dikilitaş Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, frenleri tutmayan Ferhat K. idaresindeki 64 FM 637 plakalı otomobil aynı şeritte ilerlediği Murat Ç. idaresindeki 64 AAK 730 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kurye taktığı kaskın da etkisiyle kazayı ucuz atlatarak hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kurye Murat Ç. kontrol amaçlı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza sonucu otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

UŞAK 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.