Görme yetisini yitirdi, hayata sazıyla tutundu Bir elinde saz, bir elinde baston, sokak sokak sevgi dağıtıyor Görme engeline rağmen güzellikleri yüreğiyle görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Görme yetisini yitirdi, hayata sazıyla tutundu Bir elinde saz, bir elinde baston, sokak sokak sevgi ...

İHA

Görme yetisini yitirdi, hayata sazıyla tutundu Bir elinde saz, bir elinde baston, sokak sokak sevgi dağıtıyor Görme engeline rağmen güzellikleri yüreğiyle görüyor

Uşaklı 52 yaşındaki Sedat Baykal, yüzde 90 görme engeline rağmen hayata müzikle tutundu. Saz çalma tutkusunun yanında pek çok enstrüman da çalabilen Baykal, düğünlere gidip müzisyenlik yaparak geçimini sağlıyor. Görmemesine rağmen elinden pek çok iş gelen Baykal, günlerini mahalleliye ve esnafa işlerinde yardım ederek geçiriyor.
Uşaklı Sedat Baykal görme yetisini gittikçe yitirdi. Çocukken daha fazla gördüğünü belirten Baykal, bu yetisinin günden güne azaldığını ifade etti. Her ne kadar gözleriyle göremese de gönül gözünün tüm güzellikleri gördüğünü ve kulağının duymasının kendisini mutlu etmeye yettiğini dile getiren Baykal, hayata en büyük tutkusu olan sazıyla tutundu. Başta sazı olmak üzere farklı enstrümanları da çalmayı öğrenip kendini geliştirdikten sonra düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlamaya başladı. İnsanlarla iletişim kurmanın ve yardımlaşmanın vazgeçilmez özelliklerinden biri olduğunu dile getiren Baykal, günlerini mahalleli ve esnafa türlü işlerinde yardımına ederek geçiriyor.
Azmiyle adeta örnek olan Sedat Baykal şunları söyledi: “Görme engelim doğuştan daha azdı. Ameliyat olup gözlerimi açtırdım. 5’inci sınıfa kadar okuyabildim. Sonra ise gözlerim tamamen kapandı. İşte ben bu sokaklarda canım sıkıldığı zaman saz çalar, türkü söylerim. Yardım amaçlı bazen arabaları yıkar silerim, esnafın dükkan camlarını silerim, bazı yerlerin çöplerini alır dökerim. Bazı tanıdıklarımın sırtında, kolunda veya bacağında rahatsızlık oluyor, onlara masaj yaparım. Günlerimi hep buralarda geçiriyorum. 30 yıla yakındır düğünlere saz çalmaya gidiyorum. Engelimden dolayı zorluk çektiğim konular; sadece bankaya veya çarşıya çıktığımda bir yere gitmek istediğimde biraz zorlanıyorum. Ama benden daha kötü durumda insanların olduğunu biliyorum. Yerinden hiç kıpırdayamayanlar var, onları düşündüğümde çok şanslı olduğumu biliyorum. Vaktimi bir şekilde geçiriyorum, hiç olmazsa kına gecelerine gidip insanları eğlendiriyorum.”

“Hayata küsmesinler”
Kendisiyle barışık yaşayan Baykal, “Saz çalmayı kendi kendime uğraşırken öğrendim. Sonrasında zurna, davul ve org çalmayı da öğrendim. Benim durumumda olan veya benden daha kötü durumda olan insanlara hayata küsmemelerini tavsiye ederim. Kendilerine bir uğraş, eğlence edinsinler. Boşu boşuna vakit geçirmesinler, beni örnek alsınlar” dedi.

UŞAK

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kuryeyi kaskı korudu Frenleri tutmayan otomobil moto kuryeye çarptı: 1 hafif yaralı
YEREL HABERLER Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kuryeyi ...
Uşak Üniversitesi’nde “Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü Öğrenci Sempozyumu” etkinliği
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi’nde “Tarihten Geleceğe Bilim ...
Uşak'ta semt pazarlarının gözdesi karnabahar ve lahana oldu Tezgahlardaki fiyatlar bazı vatandaşları memnun ederken bazıları yüksek buldu
YEREL HABERLER Uşak'ta semt pazarlarının gözdesi karnabahar ve ...
Engeli, senaristliğine engel oldu, yazar olmasına engel olamadı 'Toplum engellemedikçe benim engelim yok' diyerek hayallerinin peşinden koştu
YEREL HABERLER Engeli, senaristliğine engel oldu, yazar olmasına ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X