Uşak'ta yağışlı hava etkisini gösterdi

Uşak'ta meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen lodos ve sağanak yağış öğleden sonra etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar etkisini artıran yağışlar sonucu zor anlar yaşadı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Bölgesi'nin bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Beklenen yağış Uşak'ta etkisini gösterdi. Uşak Valiliğince yapılan açıklamada, fırtına ile birlikte belirli aralıklarda sağanak yağış görüleceği ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtildi. Yapılan uyarılarda Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta cuma gününden itibaren rüzgarın saatte 40 ile 70 kilometre arası hızla eseceği ve kısa süreli fırtına yaşanacağı belirtildi. Kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

UŞAK 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:11

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