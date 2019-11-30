Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İyi Partiden Uşak Belediyesi hakkında suç duyurusu Uşak Belediyesi’nin taş ocağından ihtiyaç fazlası ...

İHA

Uşak İyi Parti İl Başkanlığı, Uşak Belediyesi’nin bir taş ocağından, 2014 yılından 2018 yılına kadar olan sürede toplam 4 milyon 60 bin ton asfalt malzemesi satın aldığını öne sürerek belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İyi Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına parti yönetim kurulu üyeleri ve partinin il genel meclisi üyeleri katıldı.
İyi Parti Uşak İli Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş tarafından grup adına yapılan basın açıklamasında, “Ulaştığımız bilgilere göre Uşak Belediyesi önceki dönemde, Uşak ili Sivaslı ilçesi Pınarbaşı kasabası sınırları içerisinde bulunan bir taş ocağından son derece şüpheli malzeme alımları gerçekleştirilmiştir. Bu alımların tamamı belediyenin kayıtlarında yer almaktadır. Son derece şaibeli olduğunu düşündüğümüz işlemleri kısaca özetlemek istiyoruz. İlgili taş ocağında asfalt malzemesi olarak kullanılan ve halk arasında "mıcır" olarak bilinen "agrega" üretimi yapılmaktadır. Bu taşocağı, Uşak Belediyesi önceki dönem göreve geldikten kısa bir süre sonra satılmıştır. Satın alan da Uşak çapında belediyenin o dönemde yaptığı tüm şaibeli işlerin merkezinde bulunan UTAŞ şirketinin ta kendisidir. Bu satış işleminden sonra ilgili taşocağı ürettiği tüm ürünü belediyeye satmıştır” şeklinde ifadelerde bulundu.

"Üretim sürekli artmış"
Taşocağından alınan ürün miktarlarının farklı yıllarda alınmış olmak üzere 5 yılın sonunda toplam 4 milyon 60 bin ton olduğunu öne süren Savaş, ”Burada dikkat çeken husus üretiminin ve satışın sürekli arttığıdır. İlginç olan şudur ki, son derece kısıtlı bir maden alanına ve üretim kapasitesine sahip bir ocak nasıl milyon ton üretim yapabilmiştir. Ayrıca bu kadar satın alınan malzeme nerenin yapımında kullanılmıştır? Sonuç itibariyle belediyenin harcadığı her bir kuruş bizim vergilerimizle finanse edilmektedir. Haliyle bunların ardını aramak ve varsa şaibeli bir işlem bunun araştırılmasını istemek en doğal hakkımızdır” diye açıklama yapmanın ardından şikayet dilekçelerini Başsavcılığa ilettiklerini bildirdi.

“Yapılan alımlar denetimden geçiyor”
Uşak Belediye Başkanlığı, olayın araştırıldığı belirtilerek, “Bu alımlarla hem İçişleri Bakanlığı hem Sayıştay hem de belediye meclisi denetlemesi yapılıyor. Talep edilmesi halinde gerekli evrak temin edilip konuyla ilgili aydınlatma yapılacaktır. Sonuçta yapılmış ve yapılan şeyler hepsi ile ilgili denetlemelerden geçirildi” ifadelerine yer verildi.

UŞAK

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta yağışlı hava etkisini gösterdi
YEREL HABERLER Uşak'ta yağışlı hava etkisini gösterdi
Görme yetisini yitirdi, hayata sazıyla tutundu Bir elinde saz, bir elinde baston, sokak sokak sevgi dağıtıyor Görme engeline rağmen güzellikleri yüreğiyle görüyor
YEREL HABERLER Görme yetisini yitirdi, hayata sazıyla tutundu Bir ...
Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kuryeyi kaskı korudu Frenleri tutmayan otomobil moto kuryeye çarptı: 1 hafif yaralı
YEREL HABERLER Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kuryeyi ...
Uşak Üniversitesi’nde “Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü Öğrenci Sempozyumu” etkinliği
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi’nde “Tarihten Geleceğe Bilim ...
Uşak'ta semt pazarlarının gözdesi karnabahar ve lahana oldu Tezgahlardaki fiyatlar bazı vatandaşları memnun ederken bazıları yüksek buldu
YEREL HABERLER Uşak'ta semt pazarlarının gözdesi karnabahar ve ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X