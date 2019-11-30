Uşak İyi Parti İl Başkanlığı, Uşak Belediyesi’nin bir taş ocağından, 2014 yılından 2018 yılına kadar olan sürede toplam 4 milyon 60 bin ton asfalt malzemesi satın aldığını öne sürerek belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İyi Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına parti yönetim kurulu üyeleri ve partinin il genel meclisi üyeleri katıldı.

İyi Parti Uşak İli Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş tarafından grup adına yapılan basın açıklamasında, “Ulaştığımız bilgilere göre Uşak Belediyesi önceki dönemde, Uşak ili Sivaslı ilçesi Pınarbaşı kasabası sınırları içerisinde bulunan bir taş ocağından son derece şüpheli malzeme alımları gerçekleştirilmiştir. Bu alımların tamamı belediyenin kayıtlarında yer almaktadır. Son derece şaibeli olduğunu düşündüğümüz işlemleri kısaca özetlemek istiyoruz. İlgili taş ocağında asfalt malzemesi olarak kullanılan ve halk arasında "mıcır" olarak bilinen "agrega" üretimi yapılmaktadır. Bu taşocağı, Uşak Belediyesi önceki dönem göreve geldikten kısa bir süre sonra satılmıştır. Satın alan da Uşak çapında belediyenin o dönemde yaptığı tüm şaibeli işlerin merkezinde bulunan UTAŞ şirketinin ta kendisidir. Bu satış işleminden sonra ilgili taşocağı ürettiği tüm ürünü belediyeye satmıştır” şeklinde ifadelerde bulundu.



"Üretim sürekli artmış"

Taşocağından alınan ürün miktarlarının farklı yıllarda alınmış olmak üzere 5 yılın sonunda toplam 4 milyon 60 bin ton olduğunu öne süren Savaş, ”Burada dikkat çeken husus üretiminin ve satışın sürekli arttığıdır. İlginç olan şudur ki, son derece kısıtlı bir maden alanına ve üretim kapasitesine sahip bir ocak nasıl milyon ton üretim yapabilmiştir. Ayrıca bu kadar satın alınan malzeme nerenin yapımında kullanılmıştır? Sonuç itibariyle belediyenin harcadığı her bir kuruş bizim vergilerimizle finanse edilmektedir. Haliyle bunların ardını aramak ve varsa şaibeli bir işlem bunun araştırılmasını istemek en doğal hakkımızdır” diye açıklama yapmanın ardından şikayet dilekçelerini Başsavcılığa ilettiklerini bildirdi.



“Yapılan alımlar denetimden geçiyor”

Uşak Belediye Başkanlığı, olayın araştırıldığı belirtilerek, “Bu alımlarla hem İçişleri Bakanlığı hem Sayıştay hem de belediye meclisi denetlemesi yapılıyor. Talep edilmesi halinde gerekli evrak temin edilip konuyla ilgili aydınlatma yapılacaktır. Sonuçta yapılmış ve yapılan şeyler hepsi ile ilgili denetlemelerden geçirildi” ifadelerine yer verildi.

UŞAK 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

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