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Uşaklılar 3 yaşındaki Esila’ya şifa olmak için seferber oldu

İHA

Uşak'ta, hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Uşak Valiliğince yapılan kampanya 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırında alınan kan örnekleriyle Esila bebeğe şifa olacak donör aranıyor.

Uşaklılar 3 yaşındaki Esila’ya şifa olmak için seferber oldu

Uşak'ta, hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Uşak Valiliğince yapılan kampanya 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırında alınan kan örnekleriyle Esila bebeğe şifa olacak donör aranıyor.
Uşak Valiliğinin destek verdiği kampanyaya katılım sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Görevliler tarafından kök hücre nakli konusunda vatandaşlara bilgi verildi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın bağışını gerçekleştirilmesinin ardından çok sayıda vatandaş bağışçı olmak için kuyruk oluşturdu. Kent meydanında kurulan çadırın 8 gün boyunca bağışçılarını beklediği söylendi.
Bağış kampanyasında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Dünyada iyilik yayılsın, hepimizi özellikle de çocuklarımızı hep iyi ve güzel şeyler bulsun diye dua ediyoruz. Ama bazen sadece dua etmek yetmiyor, eyleme de geçmek gerekiyor. Bugün eyleme geçeceğimiz bir gün. Esila bugün bir simge aslında. Biz bugün Uşak’ta başlatılan bu kampanyayla 2 bine yakın donör bekleyen hastamıza umut ve şifa olmak amacıyla bu yola çıkıyoruz. Maksat sadece burada verilen 3 tüp kan değil, bu işi sonuna kadar götürebilmek. Sizinle uyumlu bir hasta çıktığında hiçbir beklentiye girmeden sadece Allah rızası için bir insana şifa olmak, bir insanın sizin sayenizde hayata tutunduğunu bilmek ve bunun verdiği hiç başka hiçbir şeyde yok. Umarım hayırlara vesile olur” dedi.
Valiye böyle bir kampanya başlatmasından dolayı teşekkürlerini sunan baba Ercan Kurt, “Kampanyamıza destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce uygun donör bulunur. Kızımızın ilaç tedavileri devam ediyor. Aynı zamanda Kızılay tarafından da taramaları devam ediyor. Daha henüz netleşen bir sonuç yok” şeklinde konuştu.
Tedavi aşamasının hala devam ettiğini bildiren anne Çiğdem Kurt, “Öncelikle sayın valimize çok teşekkür ederiz. Kemoterapilerimiz hala devam ediyor. Uygun donör bulunduğunda bırakılacak. Uşaklılara çok teşekkür ediyorum. Bir cana can olmak kadar güzel bir şey yok” diye konuştu.

UŞAK

02 Aralık 2019 Pazartesi

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