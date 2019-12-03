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Engelli minikler motosikletle şehir turu attı

İHA

Engelli minikler motosikletle şehir turu attı

Uşak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir motosiklet kulübü üyeleri engelli çocukları motorlara bindirerek şehir turu attırdı. Yaklaşık yarım saat süren turun sonunda engelli çocuklar unutulmaz anlar yaşadıklarını belirtti.
Uşak’ta özel bir motosiklet kulübüne üye onlarca motosikletli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklarla bir araya geldi. Kahvaltı organizasyonunun ardından engelli çocuklar motorlara bindirilerek şehir turu attırıldı. Yaklaşık yarım saat süren turun sonunda engelli çocuklar unutulmaz dakikalar yaşadıklarını dile getirdi.
Motora ilk kez bindiğini söyleyen Zehra Güldüren, "Motora ilk kez bindim. Mutlu oldum. Motoru çok sevdim, bir daha binmek isterim. Evet çok güzeldi" diye konuştu.
Motor tutkunu aynı zamanda motor kulübü sekreteri Selim Kara, "Bu konuyla ilgili bir kardeşimizin talebi üzerine Moto Klüp olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelsiz yaşama destek olmak adına kardeşlerimizle kahvaltı yaptık arkasından bir şehir etkinliği turu düzenledik. Amacımız engelsiz yaşam konusunda toplumumuzu bilinçlendirmek ve bu konuya dikkat çekmektir. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız ve en büyük engel sevgisizliktir" dedi.

UŞAK

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:56
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  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
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