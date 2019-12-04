Uşak’ta jandarma tarafından tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Roma ve Helenistik dönemine ait 4 bin 595 adet tarihi sikke ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi sikke satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sikkelerin Balıkesir’den, Uşak'a otomobille taşınacağı tespit edildi. Takibe alınan şüpheliler Uşak'ta araçtan indikten sonra yakalandı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Roma ve Helenistik döneme ait olduğu tespit edilen 4 bin 595 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Operasyonda, araçta bulunan B.Ö., B.C., G.B., B.Ç. ve O.Ç. isimli 5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

UŞAK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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