Uşak'ta 460 litre el yapımı şarap ele geçirildi

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 27 plastik bidon içerisinde 460 litre el yapımı şarap ele geçirildi. 2 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma sonucunda A.A. ve M.C.A. isimli şahısların şarap üreterek sattıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler 27 adet plastik bidonların içerisinde 460 litre el yapımı şarap ele geçirdi.

Ele geçirilen 460 litre şaraba el konulurken, olayla ilgili A.A ve M.C.A isimli şahıslar Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

UŞAK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

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