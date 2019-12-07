Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobilin çarptığı köprüden düşen demir ayağına isabet etti Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ...

İHA

Uşak'ta bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerinde bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu aşağıya düşen demir parçası o esnada aracından inen başka bir kişinin bacağına isabet etti. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerinde bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu aşağıya düşen demir parçası o esnada aracından inen başka bir kişinin bacağına isabet etti. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza Atatürk Bulvarı D300 karayolunda üzerindeki Şehit Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saadet C. idaresindeki 45 RA 7362 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Kaza sonucu köprüden aşağıya düşen demir parçası o esnada 64 BB 507 plakalı otomobilini park ettikten sonra aracından inen sürücü Osman G.'nin ayağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet C. ile otomobilde bulunan Yağmur Ş., Bektaş Ç., Sultan Y. ile ayağına demir parçası isabet eden Osman G. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavileri yapılmak üzere farklı hastanelere gönderildi.
Kazanın ardından her iki otomobilde de maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

UŞAK

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atlı Cirit Şampiyonası'nda Uşaklı takımlardan büyük başarı İlk kez Uşak'tan iki cirit takımı finale kalmayı başardı
YEREL HABERLER Atlı Cirit Şampiyonası'nda Uşaklı takımlardan büyük ...
Yer altı çöp konteyneri için kazılmış kuyuya düştü Temizlik işçisi yanlışlıkla yer altı çöp konteyneri için kazılmış kuyuya düştü
YEREL HABERLER Yer altı çöp konteyneri için kazılmış kuyuya ...
Erkek kuaförüne kadın eli değdi Hem erkek kuaföründe, hem kadın kuaföründe çalışıyor
YEREL HABERLER Erkek kuaförüne kadın eli değdi Hem erkek kuaföründe, ...
Pakdemirli: Üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, 'Tarımsal Sit' alanı ilan ettik
YEREL HABERLER Pakdemirli: Üretim potansiyeli yüksek ovalarımızı, ...
Uşak’a ‘Tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı sera OSB’ müjdesi Bakan Pakdemir'den Uşaklılara müjde
YEREL HABERLER Uşak’a ‘Tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı ...
Bakan Pakdemirli: “2020 yılı bütçesinin 54,5’i tarımsal desteklere ayrıldı” Bekir Pakdemirli Uşak’taki sektör temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “2020 yılı bütçesinin 54,5’i ...
Soba yakarken yanlışlıkla alev alan adamın cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Soba yakarken yanlışlıkla alev alan adamın cenazesi ...
Soba yakarken yanlışlıkla kendini yakan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Soba yakarken yanlışlıkla kendini yakan işçi hayatını ...
Uşak'ta 460 litre el yapımı şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak'ta 460 litre el yapımı şarap ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X