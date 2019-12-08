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Girişimci kadın yeteneğini hayalleri ile birleştirmek istiyor Girişimci üniversite mezunu, annesinin ...

İHA

Biyoloji bölümünden mezun olan Gözde Ayçiçek, mesleğini yapamayınca annesiyle girdiği iddia sonucu vaktini amigurumi denilen örgü bebekleri yaparak geçirmeye başladı. Ayçiçek şimdi ise bu yeteneğini ticarete dönüştürmek ve hem kendine hem de akranlarına istihdam sağlamak amacıyla atölye kurmak istiyor.

Girişimci kadın yeteneğini hayalleri ile birleştirmek istiyor Girişimci üniversite mezunu, annesinin hobisine ortak oldu Hayalleri için annesinin hobisini paraya çeviriyor

Biyoloji bölümünden mezun olan Gözde Ayçiçek, mesleğini yapamayınca annesiyle girdiği iddia sonucu vaktini amigurumi denilen örgü bebekleri yaparak geçirmeye başladı. Ayçiçek şimdi ise bu yeteneğini ticarete dönüştürmek ve hem kendine hem de akranlarına istihdam sağlamak amacıyla atölye kurmak istiyor.
Uşaklı 27 yaşındaki Gözde Ayçiçek, biyoloji bölümünü bitirdikten sonra ailesinin yanına geldi. İş imkanı bulamadığı için mesleğini yapamayan Ayçiçek annesinin internetten bakarak öğrendiği amigurumi denilen örgü bebekleri, annesiyle girdiği bir iddia sonucu kendi de yapmaya başladı. Bir süre sonra kendisini oldukça geliştiren Ayçiçek, annesinin hobisini kendi mesleğine çevirmeye karar verdi. Yakın çevresi tarafından oldukça beğenilen örgü bebeklerin sosyal medya üzerinden satışını da yapmaya başlayan Ayçicek, ürünlerini organik ipler kullanarak yaptığını ve gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini vurguluyor. Ayçiçek, çocuklar için yaptığı oyuncaklar dışında dekoratif ürünler de yapıyor. Sanatla iç içe bir yaşam hayal ettiğini belirten Ayçiçek, atölye kurma hayaline kavuşup kendi akranlarına da iş imkanı sağlamayı hedefliyor.
Yaklaşık 1 senedir örgü bebek yaptığını belirten Ayçiçek, "Yaptığım işin uluslararası adı ‘amigurumi’, Türkiye’de bez veya örgü bebek olarak geçiyor. İplik, tığ ve bazı örgü aparatlarıyla birleştirilerek yapılan bir oyuncak. Üniversiteyi bitirdikten sonra ailemin yanına geldim. Annem de internette gördüğü bu amigurumi örneklerinin tariflerini yapmaya çalışıyordu. Bana da sorular soruyordu; ‘Burada ne yazıyor, kaç ilmek atacağım’ veya ‘Bunun rengi ne olsun’ diye. Ben de dedim ki ‘Ben senden daha güzel yaparım, hadi bakalım aynısından ikimiz yapalım hangimizinki daha güzel olacak’ diye bir inatlaşma sonunda başladım. Şu ana kadar yaptıklarım öğrenmekti. Sonrasında sosyal medyada kendi hesaplarımı açarak satış yapmaya yeni başladım. Çevreme birkaç tane sattıktan sonra ilerideki hedefim de atölye gibi bir yer açıp bu yaptıklarımı hem sergilemek hem de yaptıklarımı başka insanlara öğretmek" diye konuştu.

“Benim hobim, onun mesleği olacak”
Kızını desteklediğini belirten anne Şengül Ayçiçek ise, “Onun için güzel bir uğraş biz bunu hobi olarak görüyoruz ama şu anda artık meslek haline getirilmiş bir şey. Kendi istediği şekilde mesleği dışında bir şey yaptığı için annebaba olarak ilk aşamada düşüncemiz farklı ama kendisi çok mutlu. İnşallah hedeflediği atölye türü yeri de açıp orada hem öğretebilir hem gençlerimiz açısından üretkenlik olur. Hedefi o, inşallah olur” dedi.

UŞAK

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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