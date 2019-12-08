Uşakspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Onu tanıdınız mı?

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STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xx), Cankurt Gönenç (xx), Çağlar Öztürk (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) Berkay (xxx), Alpay (xxx), Berat (xx), Ali (xx) (Dk. 72 Mehmet x), Emre (xxx), Ozan (xx), Kadir (xx) (Dk. 63 Feyyaz x), Ömer (xxx), Seçkin (xxx) (Dk. 79 Selim x), Abdullah (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit (x) Arda (x), Sezer (xx), Fatih (x), Ömer Yaylacı (x), Abdullah (xx), Emre (xx), Oğuz (x) (Dk. 71 Furkan x), Cihan (x) (Dk. 64 Ali Kemal x), Berk (x), Barbaros (x) (Dk. 86 Tuğrul)

GOLLER: Dk. 17 Berkay, Dk. 35 Seçkin, Dk. 73 Alpay (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Emre (Uşakspor), Cihan, Arda (Karabükspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Uşakspor, evinde sonuncu Kardemir Karabükspor'u zorlanmadan mağlup etti: 3-0. Maçın ilk yarısını 17'de Berkay ve 35'te Seçkin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Uşakspor, 73'te Alpay'la bir gol daha buldu. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Ege ekibi 18 puana yükselerek düşme potasından uzaklaştı. Karabükspor ise ligdeki 14'üncü mağlubiyetini alarak 1 puanla dipte kaldı.



UŞAK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

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