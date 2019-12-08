Uşakspor, Karabükpor'u 3-0 mağlup etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor, evinde Karabükspor’u 30 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta müsabakalarında Uşakspor, Karabükspor’u konuk etti. İlk yarıyı 17. dakikada Berkay Özer ve 35. dakikada Seçkin Getbay’ın golleriyle 20 önde kapatan ev sahibi ekip, 73. dakikada Alpay Koldaş’ın golüyle farkı 3'e çıkarttı. Mücadelenin geri kalanın başka gol olmayınca Uşak temsilcisi, 3 puanın sahibi oldu.

Uşakspor, bu sonuçla 6. galibiyetini aldı ve haftayı 18 puanla 14. sırada tamamladı.

UŞAK 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:10

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