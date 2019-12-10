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Miniklerden dans ve oratoryo gösterisi Uşak’ta Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği “Tüm insanlar onur ...

İHA

Uşak Valiliği tarafından Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla kutlama programı yapıldı. Programda öğrenciler tarafından yapılan oratoryo ve dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Miniklerden dans ve oratoryo gösterisi Uşak’ta Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği “Tüm insanlar onur ve haklar bakımından eşittir”

Uşak Valiliği tarafından Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla kutlama programı yapıldı. Programda öğrenciler tarafından yapılan oratoryo ve dans gösterileri büyük beğeni topladı.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul yıl dönümü günü dolayısıyla Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ayşe Şeyda Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, çok sayıda okul öğrencisi ve veliler katılım sağladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program Uşak TOKİ İlkokulu Müdürü Süleyman Geçici’nin açılış konuşmasıyla devam etti. Öğrenciler tarafından yapılan oratoryo ve dans gösterisi büyük beğeni toplarken, 7. sınıf öğrencisi Şaban Tanrıverdi ‘Barış’a Doğru’ adlı şiiriyle alkış topladı. Doç Dr. Mustafa Soba ‘İnsan Hakları’ ile ilgili yaptığı sunumda “Bütün insanlar onur ve haklar bakımından eşit ve özgür doğar” diyerek insan haklarının önemini vurguladı.
Program konuklara oratoryo dinletisi yapılmasının ardından önceden düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri Vali Yardımcısı Çağlar ile İl Milli Eğitim Müdürü Şahin tarafından takdim edilmesiyle sona erdi.

UŞAK

10 Aralık 2019 Salı

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