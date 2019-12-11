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Uşak'a 3'üncü organize sanayi bölgesi ile 25 bin kişiye istihdam sağlanacak

DHA

- UŞAK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, kurulacak olan 3'üncü OSB ile 25 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

- UŞAK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, kurulacak olan 3'üncü OSB ile 25 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı.
2019 yılı ihracatını değerlendiren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ağaoğlu, bölgede 600 milyon dolarlık ihracat ile 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artış gerçekleştirdiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Kuracağımız 3'üncü bölge ile bu rakamı 1 milyar dolara çıkaracağız. Bu büyüme ile de ülkemize ciddi oranda ekonomik katkı sağlamanın heyecanı içerisindeyiz" dedi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin 'Türkiye'nin geri dönüşüm merkezi' olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "İlimizde bulunan fabrikalarımız ülke genelinde topladığı tekstil atıklarını fabrikalarında işleyerek, tekrardan ipliğe dönüştürüyor. Uşak'ta en çok faaliyet gösteren sektör tekstil üzerinedir. Aynı şekilde plastikler de geri dönüşüme kazandırılıyor. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi'ne en büyük desteği bölgemiz sağlıyor" diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 3'üncü organize sanayi bölgesi için 614 hektarlık alana izin aldıklarını ifade eden Ağaoğlu, "1'inci ve 2'nci bölgede 310 fabrikamız faaliyet göstermekte. 3'üncü bölgeyi kurduğumuzda bu sayıyı 500'lere ulaştırmayı ve 14 bin olan istihdam sayısını 25 binlere çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın, istihdam ve işsizlik için göstermiş olduğu çabaları iş insanları olarak görmekteyiz. Bizler de Cumhurbaşkanımızın bu kararlı duruşunun arkasında bulunarak, elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Çünkü bizler, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındayız" dedi.
'YÖRE HALKI DESTEK VERİYOR'
3'üncü bölgenin kurulmasının düşünüldüğü Beylerhan ve Ürünköy köylerinde toplam 400 arazinin bulunduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Bu köylerde yaşayan vatandaşlarımız da geçtiğimiz haftalarda bir basın açıklaması düzenleyerek projeye destek olduklarını açıklamıştı. Zaten burada bulunan 400 araziden 380'inin sahibi burada yatırımın gerçekleşmesini istiyor. Çünkü, vatandaşlarımız da basın açıklamasında belirtmişler, burada sulu tarım yapılmamakta. Köyde yaşayan genç nüfusun çoğunluğu şehir merkezine taşınmış. Bizler diyoruz ki, burada gerçekleştirilecek yatırım ile Uşak'ta işsizliği bitireceğiz. Ekonomimize vermiş olduğumuz desteği 2 katına çıkarmak istiyoruz. Burada savunma sanayi, otomotiv firmaları, giyim firmaları yatırım yapmak istiyorlar. Organize sanayi bölgemizde bulunan iş insanları olarak Cumhurbaşkanımıza burada yatırımın bir an önce gerçekleşmesi çağrısında bulunuyoruz."

UŞAK

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:34
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  • İKİNDİ 15:27
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