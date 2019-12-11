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Uşak Üniversitesi’nde 'Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi'

İHA

Uşak Üniversitesi'nde dünyanın pek çok yerinden tasarımcılar ve akademisyenlerin hazırladığı 60 eserin bulunduğu "Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi" açıldı.

Uşak Üniversitesi’nde 'Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi'

Uşak Üniversitesi'nde dünyanın pek çok yerinden tasarımcılar ve akademisyenlerin hazırladığı 60 eserin bulunduğu "Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi" açıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin küratörlüğünü yapan Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İncilay Yurdakul sergi açılışında yaptığı konuşmada tasarım ve çağdaş para tasarımları hakkında bilgi verdi. Yeni bakış açıları ve değişen formların grafik tasarım disiplinini ve ilişkili alanlarını etkilediğini anlatan Prof. Dr. Yurdakul, "Tasarımcılar üzerine düşünen kuramcılar inovasyonda birleşmektedir. İnovasyon dünyamız ve insanlar için yeni hümanist alanlar açmaktadır. Tasarımcılar yeni gelişmelerle birlikte tüm yaşam için çözümler üretmekte ve tasarım alanlarını yeniden deneyimlemektedir" dedi.
Prof. Dr. Yurdakul sergide Çin’den İspanya’ya tasarımcıların ve ülkemizden çok sayıda üniversiteden akademisyenin anı para tasarımları olduğunu belirterek, “Toplam 60 anı para tasarımı sanatseverlerle buluşuyor. Ülkemizin tarihi ve toplumsal değerleri, özellikle Uşak kenti kültürel mirası ve ülkemizin önemli bilim insanları ve sanatçıları 'Anı Para Tasarımları'nın konusunu oluşturmuştur. Sergimizin ardından bir sonraki adımımız Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemizde anı para tasarımları konusunda workshop yapmak olacak. Bu süreçte başta Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere, üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümündeki özverili akademisyenlere ve katılımcı sanatçı ve tasarımcılara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Uşak Üniversitesi tasarımlarıyla adından söz ettiriyor”
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi'nin tasarım konusunda ulusal ve uluslararası mecralarda adından söz ettirdiğine dikkat çekti. Ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından birinin tasarım olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Savaş, "Biz Uşak Üniversitesi olarak 2018 yılından tasarımın üzerine yoğunlaşma kararı aldık ve Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezini açtık. Açıldığı günden bu yana ciddi anlamda katkıları olan bir tasarım merkezi oldu. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde tasarladığımız ürünlerimizi tanıtıyoruz. Birçok firma ile anlaşmalarımız var. Arkadaşlarımızın yaptığı tasarımlar kabul gördü ve yurt dışında sergilerde sergilendi. Bugün de çok değerli ve anlamlı bir serginin açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.
Uşak Üniversitesi Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi 1020 Aralık 2019 tarihleri arasında gezilebilecek.

UŞAK

11 Aralık 2019 Çarşamba

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