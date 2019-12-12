Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü

Uşak'ta alkollü olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde D300 karayolu, İtfaiye Daire Başkanlığı karşısında meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki İ.U.Y., 59 HD 971 plakalı otomobil ile otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Otomobil, 100 metre ileride güçlükle durabildi. Feci kazada durakta bekleyenlerden Zafer Karakaya, Halil Doğan ve Ramazan Tokuç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil hurdaya dönerken, alkollü olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

UŞAK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.