Uşakspor’un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktörlük görevi için Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Uşakspor, geçtiğimiz aylarda Tolga Doğantez ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine kaleci antrenörü Yusuf Soysal'ı getirmişti. Yeni teknik hoca arayışına giren Uşakspor geçen sezon Van Spor FK ile şampiyonluk yaşayan ve bu sezonun 12. haftasında görevinden ayrılan Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Sezon başından itibaren teknik ekipte yer alan Yusuf Soysal'ın ise teknik ekipte görevine devam edeceği de açıklandı.



Hasan Erkin Şimşir kimdir?

23 Kasım 1963 Ordu doğumlu deneyimli hoca UEFA ProLisans antrenör lisansına sahip. Uzun yıllar Osmanlıspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerin altyapı sorumluluğunu üstlenen Hasan Erkin Şimşir, 20182019 sezonunda Van Spor FK teknik direktörlüğüne getirildi. Deneyimli hoca Vanspor'la şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen takımın başında yer almasının ardından geçtiğimiz ay kırmızısiyahlı ekiple yollarını ayırdı.

UŞAK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.