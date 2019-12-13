Uşakspor'da Şimşir imzaladı

-TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uşakspor Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Sayın Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Şu an bu görevi yürütmekte olan teknik direktörümüz Sayın Yusuf Soysal da yeni teknik ekibimizin kadrosunda yer alacak ve takımımıza olan hizmetini sürdürecektir. Hocamıza ve Uşakspor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



UŞAK 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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