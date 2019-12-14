11 ülkeden 3 bin 523 başvuru yapılan film festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

11 ülkeden 3 bin 523 başvuru yapılan film festivalinde ödüller sahiplerini buldu

İHA

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından 6’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Kanatlı Denizatı Film Festivali’ 5 gün süren çeşitli etkinliklerin sonunda ödül töreniyle kapanış gerçekleştirildi. 11 ülkeden 3 bin 523 başvurunun yapıldığı festivalde ödüller sahiplerini buldu.
Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ‘6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Film Festivali’ ödül töreni geniş katılımla gerçekleşti. Ödül törenine Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, akademisyenler, kısa film oyuncu ve yönetmenleri, festival yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. 11 ülkeden 3 bin 523 başvurunun olduğu festivalde; Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri olmak üzere 3 dalda filmler birbiriyle yarıştı. Kokteyl eşliğinde müzik dinletisi ile başlayan festivalde 21 kategoride ödül almaya hak kazananlara ödülleri ve plaketleri teslim edildi.

“Uşak’ı ve üniversitemizi dünyaya tanıtıyoruz”
Bu tür uluslararası etkinliklerin, kentin ve üniversitenin tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Savaş, “Burada kısa film yarışması bizim için son derece önemli, bu yıl 6’ncısını yapıyoruz Ben geldiğimden beri bu ikincisi oldu ve her yıl da gelişerek devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden başvurular oldu. Değişik filmler geldi. Hem Türkiye’den hem de Türkiye’nin dışından değişik ülkelerden yapımcılar, jüri üyeleri gelmiş oldu. Böylelikle Uşak’ımızı ve üniversitemizi hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmış olduk. Bu anlamda son derece önemli bir şey” diye konuştu.

“Oscar’da yarışan filmler bizim festivalimizi tercih etti”
Festivalin giderek geliştiğini belirten Festival Yönetmeni Onur Keşaplı, “Uluslararası başvuru sayısı 3 bin 300’den, 3 bin 523’e yükseldi. Konuk sayımız arttı. Yabancı konuk sayımız 2’den 6’ya çıktı. Etkinlik sayımız 20’yi geçti. Konuk sayımız toplamda 60’ı buldu. Ulusal film başvurumuz da arttı. Geçen sene yanılmıyorsam 200400 arası yerli film başvurmuştu, bu yıl sayı 600700’ü gördü. Bunlar çok ciddi rakamlar, çok önemli rakamlar. İçeriğimizde ‘son iki yılın dünyada en iyi kısa filmleri’ni içeren bir festival haline geldik. O filmlerin başvurduğu bir festival haline geldik. Yani Cannes’de, Berlin’de, Toronto’da, Sundance’de yarışan ve Oscar kazanan filmler bizim festivalimizi tercih etti. Bunların birçoğu Türkiye’de başka bir kısa film festivalini tercih etmemişler. Yani çok gurur verici bir iş oldu. Öğrencilerimiz memnun, finalistlerimiz memnun. Bizi destekledikleri için herkese teşekkür ederiz, harika bir festivaldi” diye konuştu.

“4 ödül almak gurur verici”
4 kategoride birden ödül alan Kısa Film Yönetmeni Veysel Çelik duygu ve düşüncelerini, “4 ödül almak mutlu ediyor. Hem mutlu oldum hem de şaşırdım. Beklemiyordum tabii o yüzden çok mutlu oldum. Buradan jüri üyelerine de çok teşekkür ediyorum. Kısa film festivaline ilk kez katılıyorum, Uşak’a da ilk kez geliyorum. Kısa film festivalinin filmleri seçilirken hem ön jüri hem de ana jürinin şeffaf olması ve kaliteli bir seçki yapmasından kaynaklı bu seçkide olup ödül almaktan mutluyum ve gururluyum” şeklinde belirtti.
Tören festivalde görev alan öğrencilerin ve konukların toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

UŞAK

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta durağa dalan otomobil dehşetinde ölen 3 kişi de toprağa verildi
YEREL HABERLER Uşak'ta durağa dalan otomobil dehşetinde ölen 3 kişi ...
Tekstildeki geri dönüşümün yüzde 85’lik ihtiyacını Uşak karşılıyor Geri dönüşümle hem ekonomiye katkı hem de istihdam kaynağı sağlanıyor
YEREL HABERLER Tekstildeki geri dönüşümün yüzde 85’lik ihtiyacını ...
Uşakspor'da Şimşir imzaladı
YEREL HABERLER Uşakspor'da Şimşir imzaladı
Uşakspor’un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir oldu
YEREL HABERLER Uşakspor’un Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir oldu
Kıbrıs Gazileri 45 yıl sonra madalya ve beraat belgelerine kavuştu Uşak’ta 108 Kıbrıs gazisi için ‘Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ düzenlendi
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazileri 45 yıl sonra madalya ve beraat ...
Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Uşak’ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Uşak’ta ...
3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü ehliyetsiz çıktı Faciaya neden olan alkollü sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü ...
Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı: 3 ölü
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, otomobille durağa daldı: 3 ölü
Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü
YEREL HABERLER Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X