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Uşaklı milli sporcudan bir uluslararası başarı daha Uşaklı sporcu Balkan 3’ncüsü oldu

İHA

Uşaklı milli sporcu Emre Güngör Makedonya'da düzenlenen 'Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda' 3. olarak bronz madalya kazandı.

Uşaklı milli sporcudan bir uluslararası başarı daha Uşaklı sporcu Balkan 3’ncüsü oldu

Uşaklı milli sporcu Emre Güngör Makedonya'da düzenlenen 'Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda’ 3. olarak bronz madalya kazandı.
Uşak'ta özel bir spor kulübünde yaklaşık 9 yıldır karate eğitimi alan sporcu Emre Güngör arka arkaya sağladığı başarılarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Ümit Genç U21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 70 kilogramda 3. olarak derece elde etmeyi başaran sporcu evine bronz madalya ile döndü.
Güngör bundan sonraki hedefinin, ağabeyi aynı zamanda antrenörü olan Dinçer Güngör ile birlikte sıkı antrenmanlar yaparak dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu belirtti.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, uluslararası başarı elde eden Uşaklı sporcu için yayınladığı mesajda, “Balkan üçüncüsü olan Uşaklı sporcumuz Emre Güngör’ü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Genç sporcumuzla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

UŞAK

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
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  • YATSI 19:12
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