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Engelli çocuğa şiddet soruşturmasında iddianame 1 yıl sonra mahkemeye ulaştı Uşak'ta özel bir ...

İHA

Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 11 yaşındaki engelli çocuğun şiddet gördüğü iddiası üzerine açılan davada uzlaşmaya gidilmesi kararının ardından 1 sene süren soruşturmada iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu.

Engelli çocuğa şiddet soruşturmasında iddianame 1 yıl sonra mahkemeye ulaştı Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde engelli çocuğa şiddet davasında ‘uzlaşmaya gidin’ kararının ardından iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu

Uşak’ta özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 11 yaşındaki engelli çocuğun şiddet gördüğü iddiası üzerine açılan davada uzlaşmaya gidilmesi kararının ardından 1 sene süren soruşturmada iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu.
Uşak’ta 1 sene önce meydana gelen olayda anne E.K., iddiaya göre bebekken geçirdiği havale sonrası serebral palsi (beyin felci) hastası ve otizmli olan 11 yaşındaki M.K.’nın okuldan geldikten sonra vücudunun çeşitli yerlerinde yanık, ısırık ve darp izleri olduğunu gördü. Bunun üzerine anne Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra rehabilitasyon merkezinde oğluna eğitim veren yetkililerden şikayetçi oldu. Savcılığın tutanağı hazırlayıp uzlaştırma bürosuna yönlendirdiği olayda 1 sene süren soruşturmanın ardından verilen karara göre S.N.K. (25), G.E. (23) ve S.B.'nin (26) yaralama suçundan sanık olarak yer aldığı iddianame hazırlanarak Uşak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. Özel rehabilitasyon merkezi yetkililerin ise aileye çocuğun kendi kendini darp etmiş olabileceğini öne sürüp, iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

Kuruma farklı nedenlerden dolayı 50 bin lira ceza kesildi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü de rehabilitasyon merkezi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, olayı ve rehabilitasyon merkezini incelemek üzere iki müfettiş görevlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kurumda yapılan incelemelerin ardından kuruma farklı nedenlerden dolayı 50 bin TL ceza kesildiği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayın yakından takipçisi olunduğunu ve olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğünü, iddianamede adı geçen kişiler hakkında da inceleme başlatıldığını açıkladı.

“Çocuk kendi kendine yaptığını söylediler”
Anne E.K. olayla ilgili şunları kaydetti:
“Mustafa 2008 doğumlu. 3 günlük bebekken oksijensiz kalmaya bağlı kuvözde kalma olayının ardından kalsiyum düşmesine bağlı soğuk havale geçirdi. Şu an yürüme engelli ve bunun yanı sıra otizmli. Olayın olduğu gün her zamanki gibi oğlumu okula gönderdim. Saat 2’de servis telefon açtı geliyoruz diye. Asansörden ilk önce hostes indi. Oğlum asansörün içindeydi. Çocuğun herhangi bir alerjik durumunun olup olmadığını sordu. Ben de herhangi bir alerjik durumunun olmadığını söyleyince ‘Yüzünde kızarıklıklar var’ dedi. Ben asansörden çocuğumu çıkardığımda yüzünde bariz kızarıklıklar, daha doğrusu yağ sıçraması, yanık renginde bir tondu. Hatta tepkim ‘Bu çocuğu kim yaktı?’ oldu. Hemen içeri girdim. İçeri girer girmez öğretmenimizi ve yanında çalışanları aradım, ulaşamadım. Sonra mesaj attım. Mesajda ‘Hepinizden karakola gidip şikayetçi oluyorum’ dedim. Telefondaki savunmaları Mustafa’nın kendi kendine yaptığı, olayla hiçbir şekilde alakalarının olmadığını söylediler.”
Anne E.K., “Boynunda, yanaklarında, kollarında ve bacaklarında darp izleri var. Olayın olduğu gün hemen acile giderek darp raporu aldım. Sonrasında çocuk şubeye devredildi. Cildiyede ikinci bir rapor tutuldu. Olayın 8. günü savcının isteği üzerine İstanbul Adli Tıpa sev edildik. Kasım ayında savcı beyle birebir görüşme talep ettim. Savcı bey o gün tutanağı hazırlayıp uzlaştırma bürosuna sevk olduğunu söyledi bana. Uzlaştırmadan haber bekliyorduk ama bugün bir gelişme oldu. Uzlaştırma kararını geri çekip, mahkeme boyutuna geçildiğini öğrendik” dedi.
Anne E.K’nın iddiasına göre oğluna özel eğitimi bizzat veren ve asıl yetkili olan rehabilitasyon merkezinde görevli S.A. hakkında takipsizlik kararı çıkartıldı. Duruma isyan eden anne E.K., “Ben çocuğumu kendisine özel derse gönderiyordum. Ücret ödediğime kadar yazışmalarım mevcut dosyalarda” dedi.

“Psikolojik destek aldık”
Bu sürecin kendilerini yıprattığını ve artık sonuca ulaşmasını istediğini belirten E.K., “6 ay boyunca aile boyu psikolojik destek aldık. Ben sadece adalet istiyorum, yapanın bulunmasını istiyorum. En acısı da bu zaten. İlahi adalet zaten şaşmayacaktır ama bu dünyada da adaletin yerini bulmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

UŞAK

17 Aralık 2019 Salı

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