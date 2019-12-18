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(Özel haber) 11 yıl aradan sonra ringlere şampiyon olarak geri döndü Uluslararası müsabakayı ...

İHA

Uşak'ta 6 yaşından beri dövüş sporlarıyla uğraşan Savcı Göktaş 11 sene verdiği uzun aranın ardından ringlere Avrupa şampiyonu olarak geri döndü. Katıldığı uluslararası müsabakayı nakavtla kazanarak şampiyonluğu elde eden Göktaş'ın müsabakayı kazandığı anlara ait görüntüler büyük beğeni topladı.

(Özel haber) 11 yıl aradan sonra ringlere şampiyon olarak geri döndü Uluslararası müsabakayı nakavtla kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Uşak’ta 6 yaşından beri dövüş sporlarıyla uğraşan Savcı Göktaş 11 sene verdiği uzun aranın ardından ringlere Avrupa şampiyonu olarak geri döndü. Katıldığı uluslararası müsabakayı nakavtla kazanarak şampiyonluğu elde eden Göktaş’ın müsabakayı kazandığı anlara ait görüntüler büyük beğeni topladı.
Küçük yaşlardan itibaren temelde boks olmak üzere dövüş sporlarının neredeyse tamamıyla profesyonel olarak ilgilenen Savcı Göktaş (42) kendisini geliştirdikten sonra katıldığı müsabakalarda sayısız başarı elde etti. Göktaş, spor kariyerine evlenip çocuk sahibi olduktan sonra 11 yıl ara verdi. Bu ara boyunca özellikle çocukları sporla topluma kazandırmak amacıyla antrenörlük yaptı. 11 yıl aradan sonra ise Nevşehir’de düzenlenen ‘Veteranlar Türkiye Muay Thai Şampiyonası’ olduğunu öğrenip katılmaya karar verdi. Katıldığı yarışmada 1. olan Göktaş, altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olduktan sonra gözünü Antalya’da düzenlenen ‘Uluslararası Avrupa Muay Thai Federasyonu (EMF) Antalya Açık Kupası’ müsabakalarına dikti. Veteranlar kategorisinde katıldığı bu yarışmada rakibini ilk dakikalarda nakavt ederek müsabakayı kazanan Göktaş, yükseldiği final maçında da aynı başarıyı göstererek Avrupa şampiyonu oldu. Göktaş uzun bir dinlenme sürecinin ardından antrenörlük yapmaya ve aynı zamanda müsabakalara katılmaya devam edeceğini bildirerek elde ettiği şampiyonluklarla Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

“İstiklal Marşımızı okuttuk”
Elde ettiği başarılarla genç sporculara örnek olan Göktaş, “Boks sporuna 6 yaşında başladım. Ondan sonra Wushu, Muay Thai sporlarına yöneldim. Sayısız Türkiye derecelerim, şampiyonluklarım var. Ondan sonra bu sporu profesyonel yaptım. 20072008’de altın kemer şampiyonluğum var. Ondan sonra 11 senelik bir ara verdim. Uzun bir ara oldu. Ara verdikten sonra Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden veteranlar kategorisinde müsabakalar olduğunu söylediler. Biz de katıldık, Nevşehir’de Türkiye şampiyonu olduk. Ondan sonra Avrupa şampiyonası için kendi salonumuzda antrenörlerimizle çalışmalar yaptık. Yorucu çalışmalardı. Yorucu çalışmalardan sonra hazırlıklarımızı bitirdik ve Avrupa şampiyonasında yarıştık. Yurt dışından ülkeler vardı; Rusya, Azerbaycan, İspanya. Orada 80 kilogramda şampiyon oldum, İstiklal Marşımızı okuttuk” diye konuştu.

“Dövüş sporları sanıldığının aksine zararsız”
Boksun ata sporu olduğunu belirten Göktaş, “Genelde veliler duyarlı olduğu için çocuklarını küçük yaşta sporla tanıştırırlar fakat dövüş sporlarını sert olarak tanımlıyorlar. Aslında öyle değil. Bu sporun yapıldıkça güzel bir spor olduğunu, gençlere zarar vermediğini, özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup topluma kazandırdığını ilerleyen zamanlarda kendileri dahi anlayacaklar” dedi.

UŞAK

18 Aralık 2019 Çarşamba

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