Uşak Üniversitesi Uluslararası Yabancı Öğrenci Ofisi tarafından ‘Dünya Göçmenler Günü’ dolasıyla düzenlenen etkinlikte yabancı uyruklu öğrencilerin kendi yörelerine ait eşyaları sergiledikleri stantlar dikkat çekerken, etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.



Uşak Üniversitesi Uluslararası Yabancı Öğrenci Ofisi her yıl 18 Aralıkta kutlanan ‘Dünya Göçmenler Günü’ dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanı ve konferans salonunda etkinlik düzenledi. Etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Göç İdaresi Temsilcileri, akademisyenler, yabancı uyruklu ve yerli öğrenciler katıldığı program saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



"Göçmen sayısı 75 milyondan 250 milyona çıktı"

Açılış konuşmasını yapan Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Karaman “Özellikle son otuz yıl tüm dünyada uluslararası göçmen sayıları 75 milyon gibi bir sayıdan 250 milyona ulaştı. Yaşanan savaşlar iç karışıklıklar sosyal, siyasal ve ekonomik sebeplerle onlarca insan yurtlarını terk edip göç etmek durumunda kalıyor. Üniversitemiz mevcut uluslararası öğrenci sayılarıyla birlikte yüksek öğretimde lokomotif görevi görüyor. Zamanla uluslararası öğrenci sayılarımızın daha da artacağını düşünüyorum. Ayrıca göçmenlerin ve uluslararası öğrencilerin Uşak'a kültürel çeşitlilik adına katkıları çok önemli" diye konuştu.



"Göçmenleri bugün değil her zaman hatırlayan bir toplumuz"

Konuşmasında Türk milletinin göçmenleri ve misafirleri her zaman hatırlayan bir topluluk olduğunu belirten Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, “Bugün Göç Günü olarak ilan edilmiş Birleşmiş Milletler tarafından ama biz göçmenleri ve misafirleri her zaman hatırlayan bir topluluğuz. Geçmişte böyle oldu, bugün de böyle, gelecekte de inşallah böyle olacaktır. Uşak Üniversitesi olarak bu konunun ne kadar üzerinde durduğumuzu da hatırlatmak isterim. Biz Göç Ofisi kurduk. Yeni gelen bütün öğrencilerimiz için ilgili tüm kamu kuruluşlarıyla temas kuruyoruz. Barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları için onlara yol gösteriyoruz. Bu konuda Göç İdaresi ve Valiliğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



"Türkiye'ye aşığım"

Uluslararası akademik personel olarak konuşma yapan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ranier Maria Czıchon, "Annem ve babam Rus ordusundan bir bavulla Bavyera’ya yani güney Almanya’ya kaçıyorlar. Ben de orada dünyaya geliyorum. Bavyera halkı çok tutucu bir halktır dışarıdan gelenleri hiç sevmezler. Kötü anlamda mülteci diyerek seslenirler. Annemle 1979 yılında Türkiye’ye geldim ve o zaman aşık oldum. Daha sonra 2014 yılında vatandaşlık sınavına katıldım ve Türk vatandaşı oldum. Aynı zamanda burada hoca olarak çalışıyorum ve nazar değmesin mutluyum” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından derslerinde üstün başarı gösteren Türkmenistan vatandaşı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Azat Saparov’a İl Göç İdaresi Tarafından hazırlanan plaket, Uşak üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından takdim edildi. Ödül törenin ardından Ahıska, Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Yemen uyruklu öğrencilerden yöresel şarkıları eşliğinde dans gösterileri yapıldı. Katılımcıların da tempo tutmasıyla eğlenceli dakikalar yaşandı.



Program gösterilerin sonunda, fuaye alanında yöresel kıyafetler ve enstrümanlar sergilenmesinin ardından sona erdi.

