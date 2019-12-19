Uşak’tan 3 sporcuya ‘Fair Play’ ödülü Uşak Üniversitesi Fair Play Kervanı kapsamında ziyaret edildi

Uşak Üniversitesi'nde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Uşak'tan 3 başarılı sporcuya ‘Fair Play’ ödülü verildi.

Fair Play Kervanı kapsamında 2019 yılında ziyaret edilen 10 üniversiteden biri olan Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, TMOK komitesi ve üyeleri, akademisyenler, öğrenciler, sporcular ve aileleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. TMOK tarafından Türkiye’nin her bölgesi ziyaret edilerek üniversite öğrencilerine fair play düşünce ve davranış biçimi anlatıldı. Ardından Uşak’ta 3 kişiye sportif kariyer ödülleri, sertifika ve madalyaları takdim edildi.

Uşak’ta Karate Milli Takım Antrenörü ve Uşak Karate İl Temsilcisi Halit Dinçer Güngör, Milli Yüzücü down sendromlu Mehmet Fatih Karahan ve Milli Atlet Hüseyin Şarbay’a ödülleri komite yetkilileri tarafından takdim edildi. Fair Play ödülleri takdim edilen sporcular mutlu olduğunu dile getirirken, aldıkları ödülden dolayı gurur duyduklarını ifade ettiler.

UŞAK 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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