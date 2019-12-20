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'Kilim Diyarı Eşme' yeni logosunu arıyor Eşme'nin yeni logosunu tasarlayan kişiye 5 bin lira ödül

İHA

Eşme Belediyesi ilçenin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri modern tasarımlarla ifade edecek; tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, akılda kalıcı görsellikte özgün logo tasarım yarışması düzenliyor. Yarışmayı kazanan kişi 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

'Kilim Diyarı Eşme' yeni logosunu arıyor Eşme'nin yeni logosunu tasarlayan kişiye 5 bin lira ödül

Eşme Belediyesi ilçenin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri modern tasarımlarla ifade edecek; tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, akılda kalıcı görsellikte özgün logo tasarım yarışması düzenliyor. Yarışmayı kazanan kişi 5 bin lira ile ödüllendirilecek.
Belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışına sahip olan Eşme Belediyesi ilçeyi evrensel nitelikte yansıtacak bir logo tasarım yarışması düzenliyor.Yarışmaya seçici kurul üyelerinin yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek. İçerisinde Uşak Üniversitesi'nde görevli 3 akademisyenin bulunduğu, toplamda 7 kişiden oluşan seçici kurul tarafından belirlenecek 3 logo ödüllendirilecek. Birinci olan logo 5 bin lira ile ödüllendilirken, ikinci ve üçüncü logolar ise jüri özel ödüllerini almaya hak kazanacak.

Logo tasarımları özgün olmalı
Eşme ilçesinin kimliği ve Eşme Belediyesi'nin vizyonunu yansıtacak olan logonun özgün, dikkat çekici, akılda kalıcı ve işlevsel kullanıma uygun olması bekleniyor. Öte yandan logonun ilçeye özgü zenginlik ve değerlerden başta kilim olmak üzere tarhana, tarım ve hayvancılık gibi değerleri modern tasarımlarla yansıtması en önemli koşullar arasında yerini alıyor.

Birinciye 5 bin lira ödül
Her katılımcının en fazla 3 farklı tasarımla yarışmaya katılabileceği gibi eserlerin daha önce hiçbir mecrada yayımlanmamış olması duyuruldu. Bunun yanında tüm koşulları karşılayan tasarımın birinci sayılıp, 5 bin lira ödülle ödüllendirileceği, ikinci ve üçüncü olan tasarımlara ise jüri özel ödülü verileceği belirtildi.

Son tarih 28 Şubat
Eşme Belediyesi'ne ait resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular 28 Şubat 2020'de sona erecek. Seçici kurul tarafından değerlendirilen tasarımların ardından kazananlar 30 Mart 2020'de açıklanacak.
Yarışmayla ilgili detaylı bilgi Eşme Belediyesi'nin resmi internet sayfasından öğrenilebilecek.

UŞAK

20 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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