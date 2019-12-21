Uşakspor'da Ali ve Tuğrul gitti

"O benim sünnetim değildi"

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- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp devre arasına 21 puanla girerek nefes alan Uşakspor'da kadroda operasyon yapıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Ali Say ve Tuğrul Başkan ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Uşakspor'da Ali Say, ilk yarıda 13, Tuğrul ise 10 maçta görev almıştı.



UŞAK 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:41

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