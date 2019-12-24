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Kombiyi kapatmak cep yakıyor Evden çıkarken kombiyi kapatmayın

İHA

Soğuk kış günlerinin geldiği dönemde kombi kullanımı artarken, kombilerin en doğru kullanım yönteminin evde kimsenin olmadığı durumlarda dahi kombiyi kapatmamak olduğu söyleyen uzmanlar, "Açkapa yapmanın sonucu yüksek faturalar olarak cebimize yansıyor" dedi.

Kombiyi kapatmak cep yakıyor Evden çıkarken kombiyi kapatmayın

Soğuk kış günlerinin geldiği dönemde kombi kullanımı artarken, kombilerin en doğru kullanım yönteminin evde kimsenin olmadığı durumlarda dahi kombiyi kapatmamak olduğu söyleyen uzmanlar, “Açkapa yapmanın sonucu yüksek faturalar olarak cebimize yansıyor” dedi.
Uşak’ta kış aylarının gelmesiyle birlikte ısınma amaçlı en yaygın enerjilerden olan doğal gazın kullanımı artıyor. Yoğun kullanım şekline bağlı olarak yüksek faturalar da kaçınılmaz hale gelebiliyor. Uzmanlar kombinin yanlış kullanılmasından kaynaklı yüksek faturalardan korunmak ve kombinin ömrünü uzatmak için, açkapa yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Kombilerden maksimum verim alınması ve çevreye verilen zararı minimuma indirmek için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekiyor. Öte yandan düzenli bakımların yapılması kombinin ömrünü de uzatıyor.
Doğru kombi kullanmanın ve tasarrufun yollarını anlatan kombi servisi yetkilisi Aşirettin Çörek, “Doğru kombi kullanımı şu anda kış aylarında olduğumuz için kesinlikle açkapa yapılmaması gerekiyor. Tasarruf olarak en ideal şu anda oda termostat kullanımıdır. Evde kimse yoksa dahi genelde müşterilerimiz kapatıyor, kapatırlarsa daha çok yakacaklarını bilmiyorlar. Daha az yakacağını düşünüyorlar oysa ki tam tersi daha fazla yakar” diye konuştu.

Periyodik bakım her yaz yapılmalı
Periyodik bakımların yazın yapılmasının önemine değinen Çörek, “İkinci bir olay ise bakımlarının yapılmasıdır. Her yıl düzenli olarak bakım yaptırdıklarında daha doğrusu haziran ayından yaptırdıklarında yıllık olarak en iyi kullanım o şekilde olur. Yakıt tasarrufunda da kışın hiç problem yaşamazlar” şeklinde konuştu.

Dolandırıcılara dikkat
Kullanıcıların dolandırıcılara karşı önlem almaları gerektiğini dile getiren Çörek, “Servis geldiğinde yazılı makbuz ve fatura istenmelidir. Bunlar istendiği takdirde önlem alınmış oluyor. Çünkü gelen bu dolandırıcılarda bu tür işlemler yoktur” dedi.
Kombi fiyatlarının proje bedelleri ile beraber 3 bin 500 TL ile 5 bin TL aralığında olup bakım ücretlerinin ise kış sezonu dolayısıyla 100150 TL arasında olduğu belirtildi.

UŞAK

24 Aralık 2019 Salı

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