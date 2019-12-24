Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşak'ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği SOGEP kapsamında en fazla hibe desteği Uşak'a ...

İHA

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçlarına göre bu programdan 12 milyon 975 bin TL hibe destek almaya hak kazanan TR33 Bölgesi illeri arasında Uşak, 4 milyon 650 bin TL hibe ile ilk sırada yer alıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Kalkınma Ajansları tarafından koordine edilen SOGEP'in toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla başlatıldığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “SOGEP’in hedefi uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerine ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Program kapsamında TR33 illerinden 12 proje başvurusunda bulunuldu, bu projelerden 10 tanesi desteklenmeye hak kazandı. Bu 10 projenin toplam bütçesi 166 milyon TL olan SOGEP bütçesinin yüzde 7,82’sine karşılık gelen 12 milyon 975 bin TL’dir. Böylelikle TR33 Bölgesi yüzde 83’lük proje başarı oranı ile ülke genelindeki en başarılı bölge oldu” dedi.

En fazla hibe alan il Uşak
Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerle ilgili bilgi veren Vali Funda Kocabıyık, “SOGEP kapsamında Afyonkarahisar’dan bir proje, Kütahya, Manisa ve Uşak’ta üçer proje desteklenmeye hak kazandı. Dört il arasında Uşak 4 milyon 650 bin TL hibeyle en fazla destek alan il oldu. Uşak’ı 3 milyon 900 bin TL ile Manisa, 3 milyon 260 Bin TL ile Kütahya ve 1 milyon 165Bin TL ile Afyonkarahisar izlemektedir. Bölge illerinde projelerin başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak amacıyla vermiş oldukları destekten dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Uşak’tan 3 projeye 4 milyon 650 TL hibe
SOGEP kapsamında Uşak’tan üç projenin başvuruda bulunduğunu ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “İlimizden Uşak İl Özel İdaresinin “Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü” projesi, Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü’nün “Hayata Kaldığın Yerden Devam Et” projesi ve Ulubey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Lavanta Kanyon Tarih Bir Yerde, Uzakta Değil Ulubey’de” projesi toplam 4 milyon 650 bin TL ile bölgede en fazla hibe almaya hak kazandı” diye konuştu.

UŞAK

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kombiyi kapatmak cep yakıyor Evden çıkarken kombiyi kapatmayın
YEREL HABERLER Kombiyi kapatmak cep yakıyor Evden çıkarken kombiyi ...
2019 yılının son meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2019 yılının son meclis toplantısı yapıldı
(Özel) 'İnadına' doğdu İnatla doğunca ailesi adını ‘İnat’ koydu İnatla dünyaya gelen İnat Çağlar: “İsmimi değiştirmeyi düşünmüyorum”
YEREL HABERLER (Özel) 'İnadına' doğdu İnatla doğunca ailesi adını ...
Modifiye araç tutkunundan sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Modifiye araç tutkunundan sürpriz evlilik teklifi
İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası
YEREL HABERLER İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası
Silahlı saldırıya uğrayan İYİ Partili Başkan’dan ilk açıklama: “Namluyu görünce eğildim”
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan İYİ Partili Başkan’dan ilk ...
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı’na silahlı saldırı girişimi
YEREL HABERLER İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı’na silahlı saldırı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X