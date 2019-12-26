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Uşakspor'da üçüncü yolcu Oğuzhan

DHA

-TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına hazırlanan Uşakspor'un ara transfer döneminde yollarını ayırdığı üçüncü isim Oğuzhan Yazıcı oldu. Kırmızı-siyahlı kulüp, Oğuzhan'a emekleri için teşekkür ederek veda mesajı yayınladı.

-TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına hazırlanan Uşakspor'un ara transfer döneminde yollarını ayırdığı üçüncü isim Oğuzhan Yazıcı oldu. Kırmızı-siyahlı kulüp, Oğuzhan'a emekleri için teşekkür ederek veda mesajı yayınladı.
Sezon başında Manisa Futbol Kulübü'nden transfer edilen 26 yaşındaki sol bek, ilk yarıda 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giydi. Uşakspor, daha önce Ali Say ve Tuğrul Başkan'la da vedalaşmıştı.

UŞAK

26 Aralık 2019 Perşembe

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