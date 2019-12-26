Uşak polisinden ‘Sanal Dünyada Güvende Miyiz’ semineri

Uşak'ta Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, öğrencilere, öğretmenlere ve itfaiye müdürlüğü personeline ‘Sanal Dünyada Güvende miyiz?’ projesi kapsamında seminer verdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince “Sanal Dünyada Güvende miyiz?” adlı proje kapsamında toplum destekli polisliğin tanıtımı, mahalle polisliği uygulaması, hırsızlık, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık, sosyal medya hesaplarının güvenli kullanımı konularında seminer gerçekleştirildi.

Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uşak Lisesi'nden toplam 180 öğrenci ve 4 öğretmen ile İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli toplam 40 personele verilen seminerde internet kullanımının çocuklar ve ebeveynler üzerindeki zararlı etkileri ile muhtemel riskleri anlatılarak, internet kullanırken güvenlikleri için alacakları basit önlemlere yer verildi. Özellikle sosyal paylaşım sitelerindeki risklere değinilen seminerde fotoğraf, yer bildirimi ve kişisel özelliklerin paylaşımında dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Öte yandan sosyal paylaşım sitelerinde çok fazla özel bilgi ile özel fotoğraf paylaşılması sonucu, bu tür bilgilerin kötü niyetli insanların eline geçmesi durumunda karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında da bilgi verilirken, çocukların interneti ailelerinin bilgisi ve kontrolü dahilinde kullanmaları gerektiği belirtildi.

UŞAK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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