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‘Kitre bebek’ yaparak terapi oluyor Boş zamanlarını ‘kitre bebek’ yaparak dolduruyor Sorunlarının ...

İHA

Uşak'ta emekli olduktan sonra boş zamanlarını "kitre bebek" yaparak değerlendiren ve bunun terapi olduğunu dile getiren Şengül Ayçiçek (50), kaybolmaya yüz tutan el sanatını gelecek nesillere aktarmak istiyor. Hummalı çalışmanın ardından hazırlanan kitre bebekler ise 150 lira ile 700 lira fiyatları arasında satışa sunuluyor.

‘Kitre bebek’ yaparak terapi oluyor Boş zamanlarını ‘kitre bebek’ yaparak dolduruyor Sorunlarının üstesinden ‘kitre bebek’ yaparak geldi

Uşak’ta emekli olduktan sonra boş zamanlarını “kitre bebek” yaparak değerlendiren ve bunun terapi olduğunu dile getiren Şengül Ayçiçek (50), kaybolmaya yüz tutan el sanatını gelecek nesillere aktarmak istiyor. Hummalı çalışmanın ardından hazırlanan kitre bebekler ise 150 lira ile 700 lira fiyatları arasında satışa sunuluyor.
Uşaklı memur emeklisi Şengül Ayçiçek 27 yıllık çalışma hayatının ardından evde geçirdiği boş vaktini değerlendirmek amacıyla girişimde bulunarak “kitre bebek” yapımı kursuna gitti. Geven otunun gövdesinden çıkan kitreden elde edilen yapıştırıcıyı pamukla birlikte kullanarak üretilen kitre bebekleri yapmanın kendisi için terapi olduğunu dile getiren Ayçiçek, el emeği göz nuru olan ve zahmetli işlemlerden geçen bebekleri yaklaşık bir haftada son görünümüne kavuşturuyor. Hobi amaçlı yaptığı işte günden güne kendisini geliştiren Ayçiçek, bebeğin gövde kısmını hazırladıktan sonra artık kumaş parçalarından giysiler yaparak kitre bebeklere giydiriyor. Eski zamanlarda ortaya çıkan ve giderek önem kazanan el sanatının özellikle gençler tarafından bilinmesi gerektiğini vurgulayan Ayçiçek, sanatını gelecek nesillere aktarmak istiyor.
Heykele benzer görünümleriyle beğeni toplayan kitre bebeklerin tamamen doğal malzemelerden üretildiğinin altını çizen Ayçiçek, bebeklerin oyuncaktan ziyade dekoratif amaçlı da kullanılabileceğini belirtti.

“Sorunlarımı kitre bebek yaparak atlattım”
Gününün neredeyse tamamını el sanatını yapmaya harcayan Şengül Ayçiçek, “Emekli olduktan sonra bir boşluğa düşmüştüm. ‘Ne yapabilirim’ diye düşünürken kitre bebek olayını öğrendim ve kursuna gittim. O dönemde kendimi çok kötü hissediyordum. Kitre bebek yapımını öğrendiğimde günlerimi aldı ve ‘depresyon belirtileri’ diye geçen şeylerin hiçbiri kalmadı. Çok mutlu oldum. Sinir stresimi onda attım” dedi.

“Gençlerimiz tanımalı”
Sevdiklerine bu tür hediyeler vermenin kendisini mutlu ettiğini belirten Ayçiçek, “Özellikle kimi yapmak istiyorsam, ailemden birinin resmini önüme koyup baka baka yapıyorum. Saatlerin nasıl geçtiğini bilemiyorum. Yaptığım şeyleri satış olarak değil, sadece paylaşmayı istiyorum. Ama bunu gençlerimizin de tanımasını istiyorum. Özellikle Uşak’la ilgili, mesela ‘halı dokuyan bir kız figürü’ tarzı şeyler yapılıp üretilirse yardımcı olmak için elimden geleni yaparım” diye konuştu.

UŞAK

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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