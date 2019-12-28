Uşakspor Yaser'le anlaştı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 12'nci sırada giren Uşakspor, dış transferde Beyaz Grup ekibi Sarıyer'den ayrılan forvet Yaser Yıldız'la anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Birçok Anadolu takımlarında görev almış ve Galatasaray kariyeri de bulunan 31 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Yaser Yıldız'ın kulübümüze transferini Uşakspor ailesine saygıyla bildirir, futbolcumuza şanlı formamız altında nice başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Yaser, geçen sezon 17 gol attığı Sarıyer'de bu sezonun ilk yarısında 2 gol kaydetti.



UŞAK 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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