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Uşak'ta bir depoda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi Depoda çıkan yangın yan binalara sıçradı, ...

İHA

Uşak'ta bir depoda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi Depoda çıkan yangın yan binalara sıçradı, evlerin camları patladı

Uşak'ta bir restorana ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler depo yakınındaki 5 katlı binayı sararken, binada oturan 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Depoda bulunan ve içi boş olduğu tespit edilen mutfak tüplerinin patlama ihtimali ise paniğe sebep oldu.
Yangın Ünalan Mahallesi Yiğit Sokak üzerindeki depoda gece saatlerinde çıktı. Alınan bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonucu çıkan alevler depo yakınındaki 5 katlı apartman binasını sardı. Farklı dairelerde oturan Neslihan T. (32) ile Burak E. (20) yoğun dumandan etkilendi. Büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan binalarda yangının sebep olduğu sıcaktan dolayı camların patlaması sonucu maddi hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

UŞAK

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:44
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  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:19
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