Uşakspor Türker'i aldı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu takviye etmeye çalışan Uşakspor, Sarıyer'den golcü Yaser Yıldız'dan sonra Tuzlaspor'dan sağ bek Türker Toptaş'ı renklerine bağladı. Kariyerinde TFF 2'nci Lig'de 2, TFF 3'üncü Lig'de ise 4 şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kırmızı-siyahlı takımın Antalya kampına katılacak. Uşakspor, ara transfer döneminde Ali Say, Tuğrul ve Oğuzhan Yazıcı'yla ise yollarını ayırmıştı.



UŞAK 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

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