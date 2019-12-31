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Geç kaldığı iddialarına İtfaiye Müdürlüğünden yanıt: "Raporlarımız doğrultusunda geç kalma durumu ...

İHA

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde iki aracın yandığı olaya ilişkin araç sahibinin itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etmesi üzerine, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir geç kalma durumunun söz konusu olmadığı ve söndürme çalışmalarında geçen sürenin ise normal olduğu bildirildi. Tutulan rapora göre ise araçların kundaklama sonucu yandığı belirlendi.

Geç kaldığı iddialarına İtfaiye Müdürlüğünden yanıt: "Raporlarımız doğrultusunda geç kalma durumu söz konusu değil" İtfaiye müdürü Aydın: "2 dakika içerisinde çıkış yaptık" Uşak'taki 2 aracın yanma sebebi 'kundaklama'

Uşak’ta geçtiğimiz günlerde iki aracın yandığı olaya ilişkin araç sahibinin itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etmesi üzerine, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir geç kalma durumunun söz konusu olmadığı ve söndürme çalışmalarında geçen sürenin ise normal olduğu bildirildi. Tutulan rapora göre ise araçların kundaklama sonucu yandığı belirlendi.
Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen araç yangınında araç sahibi Mustafa A. itfaiye ekiplerinin olay yerine yaklaşık 40 dakika geç geldiğini ve söndürme çalışmalarının uzun sürdüğünü iddia etti. Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ise iddialara ilişkin detaylı incelemenin ardından açıklama yapılacağını duyurdu. İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir geç kalma durumunun söz konusu olmadığı ve söndürme çalışmalarında geçen sürenin ise normal olduğu tespit edildi.

"Toplam geçen süre 30 dakika"
Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın yaptığı açıklamada, “110 çağrı merkezi ile 112 çağrı merkezi birleştiği için ihbar 112 çağrı merkezine sabaha karşı 6.41’de düşüyor. Müracaatçı şahıs ile 24 saniyelik bir görüşme yapılıyor ve ihbar, ekiplerimize 6.42’de intikal ediyor. Ardından 6.43’te ekiplerimiz müdürlükten çıkış yapıyor. Kamera kayıtlarımız 112 çağrı merkezinin saatine göre 4 dk ileride olduğu için bizim kayıtlarımızda ihbar bize 6.45’te geliyor. Ekiplerimiz 6.46’da çıkış yapıyor. Kış mevsimi olması dolayısıyla garaj kapılarımız araç depolarındaki suların olası donma riskine karşı kapalı duruyor. Böylelikle toplamda 2 dakikalık bir sürede ekiplerimiz çıkış yapıyor ve bizim her yangın sonrası yaptığımız gibi yangının söndürülmesinden sonra grubumuza olayın fotoğrafı atılıyor. 7.15’te ekiplerimiz olayın görüntülerini grubumuza iletiyor. Bu da demek oluyor ki bizim çıkışımız ve olaya müdahalemiz toplam 30 dakika sürüyor” dedi.

"Personelimiz işinin ciddiyetinde"
İtfaiye ekiplerinin her ihbarı ciddiyetle değerlendirdiklerini dile getiren Aydın, "İddiaları ilk duyduğumda böyle bir duruma asla ihtimal vermiyordum ve nitekim araştırmalarımız da böyle bir durumun söz konusu olmadığını gösteriyor. Ekiplerimiz işlerinin ciddiyetinin farkında, bir itfaiye personelinin 'Olaya 5 dakika geç gideyim, biraz oyalanayım' deme lüksü asla yok. Personelimiz de bunun bilincinde hareket ediyor” şeklinde konuştu.

Araçların yanma sebebi: 'kundaklama'
İki aracın yanmasıyla meydana gelen olayda İtfaiye Müdürlüğü'nün raporuna göre araçların yanma sebebi 'kundaklama' olarak tespit edildi. Polis ekipleri kundaklamanın kim veya kimler tarafından yapıldığını araştırıyor.

UŞAK

31 Aralık 2019 Salı

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