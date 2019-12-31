Vali Kocabıyık’tan yılbaşı denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Kocabıyık’tan yılbaşı denetimi

İHA

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yılbaşı dolayısıyla önlem amaçlı kent girişlerinde oluşturulan polis ve jandarma güvenlik kontrol noktalarında denetim gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti. Vali Kocabıyık, "Hem jandarmamız hem polisimiz, bütün kollu kuvvetimiz bu gece tam teşkilatlı olarak mesaideler. Şu anda bir sıkıntı yok olacağını da düşünmüyorum" dedi.

Vali Kocabıyık’tan yılbaşı denetimi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yılbaşı dolayısıyla önlem amaçlı kent girişlerinde oluşturulan polis ve jandarma güvenlik kontrol noktalarında denetim gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti. Vali Kocabıyık, “Hem jandarmamız hem polisimiz, bütün kollu kuvvetimiz bu gece tam teşkilatlı olarak mesaideler. Şu anda bir sıkıntı yok olacağını da düşünmüyorum” dedi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret gerçekleştirdikten sonra yılbaşı gecesi oluşabilecek asayiş olaylarına karşı kent girişlerinde güvenlik kontrol noktası oluşturan polis ve jandarma ekiplerini görevleri başında ziyaret etti. Kocabıyık, denetim gerçekleştiren ekiplerle birlikte araçları durdurarak, sürücülere yeni yılda iyi dileklerde bulundu. Önce Jandarma trafik uygulama noktası ziyaretinin ardından Emniyet Müdürlüğü trafik uygulama noktası ziyareti gerçekleştiren Vali Kocabıyık’ın ziyaret programı Mehmet Akif Ersoy Polis Merkezi Amirliği’ne uğramasıyla sona erdi.
Yeni yılın pozitif bir yıl olmasını dileyen Vali Kocabıyık şunları kaydetti:
“Mesaideki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hem jandarmamız hem polisimiz, bütün kollu kuvvetimiz bu gece tam teşkilatlı olarak mesaideler. Şu anda bir sıkıntı yok olacağını da düşünmüyorum. Yol kontrollerimiz, denetlemelerimiz devam ediyor. Yeni yılın, 2020 yılının 2019 yılından çok daha güzel daha pozitif, daha fazla güzelliklerin bizi ve ülkemizi bulduğu, milletimizin daha rahat, huzur içinde yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum.”

UŞAK

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geç kaldığı iddialarına İtfaiye Müdürlüğünden yanıt: "Raporlarımız doğrultusunda geç kalma durumu söz konusu değil" İtfaiye müdürü Aydın: "2 dakika içerisinde çıkış yaptık" Uşak'taki 2 aracın yanma sebebi 'kundaklama'
YEREL HABERLER Geç kaldığı iddialarına İtfaiye Müdürlüğünden yanıt: ...
Uşakspor Türker'i aldı
YEREL HABERLER Uşakspor Türker'i aldı
Fiyatıyla rekor kırıyor ama yoğun talep görüyor Çerez fiyatlarından esnaf memnun ama vatandaş dert yanıyor
YEREL HABERLER Fiyatıyla rekor kırıyor ama yoğun talep görüyor Çerez ...
Uşak'ta bir depoda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi Depoda çıkan yangın yan binalara sıçradı, evlerin camları patladı
YEREL HABERLER Uşak'ta bir depoda yangın: 2 kişi dumandan ...
Uşak'ta park halindeki 2 otomobil yandı
YEREL HABERLER Uşak'ta park halindeki 2 otomobil yandı
Kocasına yardım için geldiği sanayide 10 yıldır çay ocağı işletiyor
YEREL HABERLER Kocasına yardım için geldiği sanayide 10 yıldır çay ...
Uşak ve ilçelerinde kar yağışı uyarısı!
YEREL HABERLER Uşak ve ilçelerinde kar yağışı uyarısı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X