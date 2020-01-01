Uşak’ta havai fişeklerle yılbaşı kutlandı

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Uşak’ta vatandaşlar 2020 yılına havai fişek gösterisi eşliğinde girdi.

Yeni yıl dolayısıyla kentin meydanında saat 00.00’a yaklaştığında vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda ve çevresinde toplandı.

Geri sayım yapılmasının ardından yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, birbirlerine sarılarak yeni yılın sevincini yaşadı. Ardından çoğunlukla üniversite öğrencisinden oluşan grup tarafından havai fişek gösterisi yapıldı.

Öte yandan, Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

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