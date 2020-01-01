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Uşak'ta 3 katlı binada çatı yangını

İHA

Uşak'ta 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaklaşık 4 bin lira maddi hasar oluştu.

Uşak'ta 3 katlı binada çatı yangını

Uşak'ta 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaklaşık 4 bin lira maddi hasar oluştu.
Yangın Dikilitaş Mahallesi 8. Taşlık Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre yılbaşı gecesi evlerinin çatı katında mangal yakan aile ilerleyen saatlerde mangalı söndürdükten sonra uyudu. Sabaha karşı çatı katından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Uşak itfaiyesi yangına anında müdahale etti.
Ev sahibi Selim Y., "Gece mangalı söndürüp uyuduktan sonra sabah kalktığımızda yangın çıktığını gördük, şaşırdık. Mangaldan dolayı çıkıp çıkmadığı henüz belli değil. Maddi hasar yaklaşık 4 bin lira" dedi.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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