Uşak'ta ev yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşak'ta tek katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Elmalıdere Mahallesi 3. Gözde Sokak'ta bulunan tek katlı yığma binada sabah saatlerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, Mustafa İ.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alırken, ev yangın sonucu kullanamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

UŞAK 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.