Uşak'ta 'Erasmus+Yetişkin Eğitimi' projesi başladı

Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen “TIMELESS: Cultural Interpretation as a NonFormal and Informal Learning Method in Adult Education” (ZAMANSIZ: Yetişkin Eğitiminde Yaygın ve Gayri Resmi Öğrenme Yöntemi Olarak Kültürel Yorum Projesi) isimli Erasmus+ projesinin açılış toplantısı İspanya’nın Reus şehrinde gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen toplantıya Uşak Üniversitesini temsilen Öğr. Gör. İbrahim Uz ve Öğr. Gör. Betül Mutaf katıldı. Projenin açılış toplantısında kurumların tanıtılması, proje görev dağılımının paylaşılması, bütçe dağılımı ilgili konular görüşüldü. Proje taraflarının sorumluluklarıyla ilgili sunumların ardından sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Toplantı katılımcılara sertifikalarının verilmesini ile sona erdi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve 24 ay sürecek olan projenin temel amacı, yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcilerin yabancı dil öğretim yeterliklerinin geliştirilmesini ve yetişkin öğrencilerin yabancı dil öğrenme motivasyonunun arttırılmasını sağlayacak yeni ve yenilikçi eğitim materyalleri ve metodolojileri oluşturmak. Proje kapsamında geliştirilecek olan fikri çıktılar aracılığıyla, yetişkin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcilerle birlikte geliştirilen öğrenme materyallerinin, yetişkin öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeye katılımını ve kalıcılığını teşvik etmesi ve ayrıca dijital, dilsel ve kültürler arası becerilerini geliştirmesi hedeflenmekte.

Projenin bir sonraki toplantısının ise Haziran ayında Uşak Üniversitesinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

UŞAK 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.