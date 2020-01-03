Uşak’taki ev yangınında yaklaşık 4 bin lira maddi hasar meydana geldi

Uşak’ta 4 katlı binada bulunan dairede çıkan yangında evin odaları hasar gördü. Oda içerisinde bulunan çeşitli eşyalar kullanılamaz hale gelirken, toplam 4 bin liralık maddi hasar oluştu.

Yangın, Dikilitaş Mahallesi Acar Sokak’ta bulunan 4 katlı apartman binasındaki bir dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre R.A.’ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangında evin bir odası hasar görürken, kullanılamaz hale gelen eşyalar yaklaşık 4 bin lira maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

UŞAK 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.